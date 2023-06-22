Плёс — душа России»: Дачный фестиваль имени Шаляпина смогли увидеть десятки миллионов россиян

Масштабное событие, на подготовку которого ушло больше полугода, в прямом эфире телеканала «Россия» и на онлайн-платформе СМОТРИМ смогли увидеть миллионы зрителей. Ведущими концерта стали Дарья Златопольская и Андрей Малахов. «Концерт над Волгой. Посвящение русской провинции», проводимый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стал одним из самых знаковых событий этого года.

«Сегодня случится то, о чем мечтали многие поколения плесян — наш маленький уютный город войдет в дома всех россиян. У наших соотечественников будет возможность насладиться тем, что мы бережем, любим и чем дорожим все эти годы», — поделился с журналистами до начала концерта Тимербулат Каримов, председатель Совета Плёсского городского поселения. — «Плес — это место силы, а Волга — это источник этой силы», —добавил он.

С ним согласилась прима-балерина Большого театра, народная артистка России Светлана Захарова, участвовавшая в концерте. «Здесь — сила Волги, это душа России. Здесь особое состояние. Сцена необычно маленькая для меня, но здесь главное – душа и атмосфера фестиваля, и какое-то удивительное общее настроение у всех».

Помимо Светланы Захаровой, в торжественном гала-концерте приняли участие Станислав Любшин, Вадим Репин, Александр Петров, Ирина Пегова, Иван Бессонов, Сергей Шакуров, Роберт Юлдашев и Пелагея. Со сцены, специально сооруженной на Соборной горе, над берегом Волги, известные российские артисты исполнили сочинения разных жанров, авторы которых родились вдалеке от столичных подмостков, однако творчество которых прославило русскую провинцию и отозвалось в сердцах современников и потомков – и в России, и далеко за ее пределами.

Знаменитые песни из репертуара Федора Шаляпина исполнил заслуженный артист России, мировая звезда оперной сцены Ильдар Абдразаков. Перед концертом он признался: «Волга – это наша Река-матушка, от нее заряжаешься – и хочется петь».

Настоящим сюрпризом для зрителей концерта стало появление легенды отечественной сцены, народной артистки СССР Александры Пахмутовой, которую зал приветствовал стоя. Александра Николаевна исполнила на рояле несколько своих произведений — песню «Я не могу иначе» и композицию «Благовест», ставшую ярким и пронзительным финалом концерта.

Концерт прошел в сопровождении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и Хора Сретенского монастыря. Дирижером выступил народный артист СССР Юрий Башмет. «Это уникальное место», — поделился он с журналистами. — «Бах когда-то сказал, что, играя на альте, он ощущал себя в сердце полифонии, я здесь вдруг вспомнил это высказывание — здесь я себя ощущая в сердце русской души. Здесь все настоящее, все ради людей и ради нашей страны».

Впервые Дачный фестиваль имени Шаляпина состоялся в Плёсе в 2015 году и за это время собрал на одной сцене исполнителей мировой величины: Владимира Спивакова, Валерия Халилова, Иосифа Кобзона, Ильдара Абдразакова, Дениcа Мацуева, Тамару Гвердцители, Робертино Лоретти и многих других. В связи с пандемией проведение фестиваля было временно приостановлено, но в 2023 году, в год 150-летия Федора Ивановича Шаляпина, фестиваль вернулся и покорил сердца миллионов зрителей с разных уголков великой России.