«Полюс» сообщил о решении провести делистинг расписок с Лондонской биржи

Совет директоров крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» признал нецелесообразным поддержание программ GDR и ADR и одобрил прекращение программ и делистинг расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE).

О своем решении компания уведомила депозитария программ, The Bank of New York Mellon (BNYM), сообщается в пресс-релизе, опубликованном на ее сайте.

Депозитарий направит держателям расписок уведомление о завершении программ с указанием даты завершения в соответствии с условиями депозитарных соглашений. Отмечается, что «Полюс» рекомендует держателям депозитарных расписок обращаться в депозитарий, чтобы обсудить с BNYM возможные варианты осуществления своих прав.

Поясняется, что решение принято с учетом недавнего введения блокирующих санкций Вашингтона и Лондона. Торги расписками «Полюса» и еще 26 российских эмитентов были приостановлены в марте прошлого года.

«Полюс» разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Крупнейшими акционерами выступают Фонд поддержки исламских организаций (46%) и «Группа Акрополь» Ахмета Паланкоева (почти 30%). Компания занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и входит в пятерку мировых лидеров по объему производства, отмечается на сайте предприятия.