Попытка конфискации российских активов вылилась в намерение ободрать западные же компании

Брюссель неоднократно заявлял, что не может на законных основаниях конфисковать замороженные после начала СВО активы российского Центробанка. Это, правда. еще не означает, что европейцы откажутся от попыток украсть свыше 200 млрд евро Центрального банка РФ, которые они планируют, по крайней мере, на словах передать Киеву. Более половины российских активов. пишет Bloomberg, находятся в наличных деньгах и вкладах, оставшиеся – в основном в ценных бумагах, которые можно обналичить в следующие два-три года.

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Окончательное решение, сообщает издание, скорее всего будет принято до середины июля, когда Еврокомиссия уходит в летний отпуск.

Рабочая группа, занимающаяся поиском законных оснований для конфискацию российских активов, в очередной раз заявила, что «не видит юридически законных способов конфискации замороженных активов в соответствии со строгими европейскими законами».

Задачу ей осложняет то, что наряду с «ястребами», желающими завладеть российскими миллиардами любой ценой, в Европе остались вменяемые политики, которые призывают не пороть горячку и настаивают на том, чтобы действовать строго по законам.

Один из них, к примеру, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, подчеркивает, что «ЕС – союз уважающих законы государств, защищающий основанный на правилах международный порядок». Он объясняет, что если Москва обратится в европейские и американские суды, что вполне вероятно, и если хотя бы один судья признает действия ЕС незаконными, то это будет для объединенной Европы дипломатической и экономической катастрофой.

К тому же, ряд крупнейших банков, особенно, кстати, по другую стороны Атлантики, опасаются, что Москва ответит на эти действия конфискацией их активов, еще остающихся в России. Звучат опасения, что Россия может значительно усложнить работу этих банков, особенно через их российских сотрудников.

ЕЦБ, со своей стороны, предупредил, что изъятие прибыли от операций с активами российского Центробанка может подорвать доверие к евро со стороны инвесторов и негативно отразиться на стабильности финансовой системы как Европы, так и всей планеты.

Для уменьшения этих рисков необходима международная координация, считают в ведомстве Кристин Лагард.

Взять у своих

Наряду с этим в Брюсселе все же изучают сейчас два варианта «временного использования прибыли» от операции с активами Центробанка РФ с соблюдением международного права и законов объединенной Европы. Они будут представлены европейским лидерам, которые соберутся в Брюсселе на следующей неделе. Правда один из них, более реалистичный, имеет к российским активам лишь риторическое отношение.

Авторы документа, с которым ознакомились сотрудники Bloomberg, видят очень серьезные юридические преграды в первом из двух вариантов, над которыми работают сейчас в Брюсселе – временным использованием ликвидных активов российского Центробанка, т.е. инвестированием их и передачей прибыли от инвестиций, если она, конечно, будет, Киеву.

Рабочая группа, поэтому, отдает предпочтение второму варианту: использованию сверхприбыли западных компаний от их российских активов. Естественно, речь идет о компаниях, продолжающих работать в России. Эти компанию, скорее всего, настоятельно попросят передать значительную часть сверхприбыли Брюсселю. Такой вариант вполне устроит Брюссель юридическим отношении, потому что формально он не будет иметь к этим деньгам никакого отношения.

Плюс же этого варианта видится в том, что сохраняя, пусть риторическое, отношение к активам российского Центробанка, он никак не повлияет на финансовую стабильность на континенте. Его авторы рассчитывают и на то, что он н сохранит бизнес-модели задействованных компаний и не нарушит налоговое законодательство.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на Международной конференции по теме восстановления Украины, что Евросоюз примет окончательное решение по замороженным российским активам до середины июля - когда все в Брюсселе уйдут в летние отпуска.

