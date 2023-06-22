«Ростех» представил помехозащищенное оборудование для управления дронами в Арктике

Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») продемонстрировал на проходящем в Санкт-Петербурге Международном военно-морском салоне помехозащищенное оборудование для управления роботизированной техникой, в частности беспилотными летательными аппаратами.

Статья по теме: «Ростех» представил полевой комплект средств связи в защищенном исполнении

Как сообщается на сайте госкорпорации, разработка позволяет передавать данные в режиме реального времени без интернета и привязки к сотовым сетям на расстоянии до пяти километров.

Уточняется, что система состоит из радиомодема, усилителя и антенны, которые устанавливаются на БПЛА, все устройства при этом отличаются малыми габаритами.

Статья по теме: «Росатом» выдал первые разрешения на проход по Севморпути

Аппаратура, способная работать в диапазоне от 500 МГц до 3500 МГц и выдерживать сильные морозы, входит в состав программно-аппаратного комплекса для мониторинга ледовой обстановки в акватории Северного морского пути. Она отвечает за передачу команд от оператора беспилотнику и за получение данных от специальной радиолокационной станции. Для передачи команд в модеме применяются помехозащищенные низкоскоростные каналы связи, а для трансляции потоковой видеоинформации в реальном времени и отправки данных телеметрии устройство использует высокоскоростные каналы.

Как отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко, Арктика является для России стратегически важной территорией как с точки зрения природных ресурсов, так и с точки зрения обороны северных границ; стабильность работы техники в этом регионе должна быть максимальной.

«Одно из решений, которое представляет "Росэлектроника" в эти дни на военно-морском салоне, помогает оберегать дроны от помех. Для этого применяется технология псевдослучайной перестройки рабочей частоты. Метод позволяет задействовать для управления и передачи данных одну или разные частоты. Благодаря этому управление беспилотником остается стабильным, даже если на одной из рабочих частот помехи или она вовсе отказывает», — сказал Евтушенко.

Оборудование разработано в рамках научно-технической кооперации ПАО «Интелтех» и ВНИИ «Вега» (входят в «Росэлектронику»).

По словам гендиректора «Интелтеха» Михаила Винокура, разработка может использоваться также в телекоммуникациях, навигации и при дистанционном зондировании Земли. «В настоящее время решение проходит испытания в составе киберфизической платформы "«Аэромобильный лоцман", предназначенной для мониторинга акватории Северного морского пути. Наше предприятие готово приступить к серийному выпуску оборудования», — приводятся в пресс-релизе слова Винокура.