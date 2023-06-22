«Хвосты» вниз на дневных свечках Индекса Мосбиржи кое-кого весьма настораживают

Торги на российском рынке акций ожидаемо начались с продолжения вчерашнего снижения. Этому во многом способствовал внешний фон в виде дешевеющей нефти. Вчера котировки «черного золота» приблизились к сильному сопротивлению $78 за баррель, но даже не рискнули его попробовать на прочность.

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Во многом слабости нефти способствовали вчерашние заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла, который высказался в пользу нескольких повышений ставок в этом году, в то время как на рынке бытовали мнения, что американский регулятор увеличит ставку еще лишь раз. Рост ставки всегда негативен для акций и товарных активов, поскольку повышает доходность таких безрисковых инструментов как гособлигации, а также увеличивает траты реального сектора на пользование заемными средствами.

Сегодня к закрытию торгов на Московской бирже нефть подешевела на весомые 4% до $74 за баррель. Сильная поддержка расположена в двух долларах ниже.

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Под вечер нефть получила поддержку от статистики из США, зафиксировавшей неожиданное снижение недельных запасов на 3,8 млн баррелей, в то время как рынок ждал их роста на 1,8 млн. Скорее всего, отметка $72 устоит, и совсем скоро спекулянты начнут фиксировать прибыль, откупая нефтяные контракты.

Несмотря на снижение нефти в течение дня, с полудня отечественные инвесторы стали откупать подешевевшие акции. В результате, по итогам дня Индекс Мосбиржи снизился на непринципиальные 0,1%. Впрочем, значительный вклад в столь достойный результат внесла вчерашняя вечерняя сессия, на которой многие «голубые фишки» подорожали.

С технической точки зрения, индикатор продолжает консолидироваться, после чего обычно следует сильное движение. Тех, кто любит акции лишь покупать, должны насторожить длинные «хвосты» вниз на дневных свечках Индекса Мосбиржи. Они говорят о нарастающих «медвежьих» настроениях.

Несмотря на падшую нефть, лучший результат среди высоколиквидных акций продемонстрировал «Лукойл», подорожавший на 0,8%. Это еще раз подтверждает тот факт, что основная масса инвесторов все еще надеется на рост рынка и покупает отставшие от рынка и своих конкурентов бумаги.

Ухудшилась техническая картина по «Роснефти», которая с 8 мая находилась в мощном восходящем тренде, подорожав с тех пор на огромные для такого тяжеловеса 27%. Сегодня бумага закрылась под нижней границей восходящего канала, что говорит об окончании трендового движения.

Впрочем, и в отношении «Роснефти» не видно желание агрессивно фиксировать прибыль. Сейчас акция «хочет» лечь в боковик и снять техническую перекупленность.

Средне- и долгосрочным инвесторам переживать не стоит – «Роснефть» ничуть не потеряла инвестиционную привлекательность и как минимум двукратную недооцененность.

Прокатилась сегодня небольшая коррекция по черным металлургам и девелоперам, которые бурно росли на этой неделе. Бумаги эмитентов этих секторов экономики, особенно сталеваров, пока можно оставлять в портфелях.

Противоположную рынку акций динамику демонстрировал рубль. С утра на рынке явно ощущалась гегемония экспортеров, которым нужны рубли для уплаты налогов. На пике рубль отвоевывал у доллара около 0,6%.

Однако полуденное солнце как будто растопило крупных продавцов долларов и юаней, в результате чего предложение валюты начало уменьшаться и рубль вновь подешевел, к исходу сессии растеряв все завоевания.

Техническая картина по рублю не радует. Пара доллар-рубль сегодня третий раз за последние 6 дней ткнулась в поддержку 83,5 и очень быстро развернулась от нее вверх. Чем чаще неудачно тестируется поддержка или сопротивление, тем большую силу они обретают.

С фундаментальной точки зрения для укрепления рубля также нет поводов. «После выплат в бюджет вновь вернется прежняя конфигурация баланса, в котором доминируют импортеры, а предложение со стороны экспортеров не растет», - отмечает ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.