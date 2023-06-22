Канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил, почему выступает против заморозки конфликта на Украине.

По его мнению, простая заморозка конфликта на Украине не приведёт к миру, так как он должен основываться на уставе ООН.

Об этом немецкий лидер заявил в ходе своего сегодняшнего выступления в бундестаге, передаёт ТАСС.

«Простая заморозка конфликта не принесет мира, – подчеркнул Шольц. – Мир не должен противоречить принципам Устава ООН.

При этом канцлер ФРГ отмети, что дал это понять китайской стороне в ходе недавних межправительственных консультаций.

«Я призвал Китай использовать в соответствии с этим свое влияние на Россию», – резюмировал Шольц.

Как писал «Эксперт», ранее Шольц заявил, что намерен провести новый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Прошло уже некоторое время с моего последнего телефонного разговора. Но я планирую со временем снова поговорить с Путиным», – рассказал он в интервью изданию Kölner Stadt-Anzeiger.

