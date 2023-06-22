«Сибур» в 2022-2027 инвестирует в проекты в Татарстане более 285 млрд рублей

Крупнейший в России производитель базовых полимеров «Сибур» планирует в ближайшие пять лет направить на проекты в Татарстане не менее 285 млрд руб.

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Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы холдинга.

«В том числе будет построен этиленовый комплекс ЭП-600 и планируется создать индустриальный парк вместе с особой экономической зоной "Алабуга". В реализации инвестпроектов задействованы 7 местных предприятий поставщиков бетона и железобетонных изделий, более 15 местных предприятий-поставщиков металлоконструкций», — говорится в пресс-релизе.

Согласно презентации к выступлению исполнительного директора ООО «Сибур» Александра Петрова, во втором полугодии 2023 года холдинг планирует направить на закупку оборудования, материалов и химической продукции 60 млрд руб., на логистические услуги будет выделено 20,7 млрд руб., на услуги по техобслуживанию и ремонтам оборудования — 11,3 млрд, на приобретение лицензий, программного обеспечения и компьютерного оборудования — 5,2 млрд, на закупки в сфере административно-хозяйственного обеспечения — 3,1 млрд.

Помимо этого, в 2023-2024 годах компания планирует закупки в области строительно-монтажных работ на 49,2 млрд руб.