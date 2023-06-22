ЦБ охладит жадность кредиторов

В договорах о займах, если эту инициативу поддержит Госдума, что волне можно ожидать, больше нельзя будет заранее проставлять никаких отметок о предоставлении банком иили микрофинансовой организацией дополнительных услуг при кредитовании. Это предложение внес Центральный банк для включения в законопроект о полной стоимости кредита. Соответствующие поправки ЦБ подготовил ко второму чтению законопроекта, пишут "Известия" со ссылкой на документ.

Статья по теме: ЦБ обязал банки доходчиво излагать условия вкладов

Теперь банки не смогут проставлять отметки в договорах о кредитовании на предоставление дополнительных услуг “по умолчанию”, а напротив, должны будут явным образом предоставить заемщику возможность согласия или отказа от предлагаемых услуг. В случае согласия клиента должно быть составлено отдельное заявление о предоставляемых услугах.

В документе подчеркивается, что предоставление допуслуг также будет возможно в том случае, если это фактическое условие для получения кредита. Кроме того, в заявлениях, без отсылок к иным документам или на сайт организации, должна быть прямо указана стоимость предоставляемых услуг.

Статья по теме: ЦБ призвал банки за 15 дней предупреждать клиентов об изменениях

В пресс-службе регулятора заявили изданию, что некоторые кредиторы не предоставляют заемщику возможность согласиться или отказаться от дополнительных услуг. "Мы также видим случаи, когда кредиторы не доводят до заемщиков информацию о возможности отказаться от таких услуг", - добавили в Центробанке. В ЦБ выразили надежду, что такие меры позволят клиентам банков и финансовых организаций делать осознанный выбор

Икс пишут, энная сумма в уме

Этой проблеме уже не один, не два, не пять – больше 10 лет, отмечает Алексей Порошин, член генерального совета «Деловой России», генеральный директор АО «Первая группа». Особенно МФО и кредитные потребительские кооперативы КПК (в меньшей степени банки) навязывают заемщикам добровольное страхование, юридические и другие дополнительные услуги, как услуги, зафиксированные в условиях оформления кредита.

«Получается, сейчас в любой кредитный договор банка, МФО включены графы с согласием заемщика на дополнительные сервисы и в них уже заранее проставлены галочки от имени клиента. Как правило, клиент, подписывая, не вчитывается в кредитный договор. А там, соответственно, уже прописана плата за эти дополнительные услуги, которая добавляется к сумме договора и на которую начисляются проценты», – констатирует эксперт.

По закону о защите прав потребителей клиенты, конечно же, могут не соглашаться на любые дополнительные услуги по кредитному договору за исключением, наверное, только услуги страхования недвижимости при оформлении ипотеки. Даже при наличии подписанного договора у клиента в течение 14 дней есть возможность отказаться от дополнительных услуг. По истечении этого срока обжаловать наличие в договоре таких можно через суд.

Но, указывает эксперт, деньги могут вернуть не полностью, а пропорционально сроку действия кредитного договора.

«С учетом текущей ситуации считаю решение ЦБ правильным и обоснованным, потому что так кредитные организации наживаются на простых гражданах. Нужно в обязательном порядке выводить все это в отдельное заявление, с четко прописанными услугами и их стоимостью. Поэтому полностью поддерживаю инициативу Центрального банка, данная мера давно назрела», – говорит Алексей Порошин.

Сейчас речь идет о федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)», указывает адвокат Сергей Тимошенко. Согласно пояснительной записке к данному федеральному закону, закон о потребительском кредите (займе) требует приведения в соответствие с федеральным законом «О защите прав потребителей» в части права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемых товарах (услугах).

Инициаторы поправок, говорит юрист, отмечают имеющуюся банковскую практику, ущемляющую права потребителя и вводящую его в заблуждение относительно приобретаемых потребительских свойств услуги при ее реализации.

Использование шаблонных кредитных договоров приводит к тому, рассказывает Сергей Тимошенко, что заемщик оказывается неосведомленным о возможности получения кредита без страхования. Заемщик также оказывается связан с определенной страховой организацией без возможности выбора альтернативной страховой компании. Часто клиенты банка остаются без информации относительно стоимости страхового продукта, без права заемщика на расторжение договора страхования в «период охлаждения» (14 дней с даты заключения договора), а также без расчетов полной стоимости кредита в двух вариантах – со страхованием и без него.

Отмечаются случаи, говорит адвокат, когда в индивидуальных условиях кредитного договора в ряде граф банком за заемщика уже проставлены типографским способом отметки «Х» («V»), означающие согласие заемщика на предложенные банком условия кредитования, а также отсылочные положения, где говорится о том, что со стоимостью дополнительных услуг (тарифами услуг), приобретаемых при заключении кредитной сделки, заемщик может ознакомиться на сайте банка.

Также инициаторы поправок обращают внимание на правоприменительную практику Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), согласно которой банки привлекаются к административной ответственности по ч.1, 2 ст. 14.8, ч.2 ст. 14.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Судебные инстанции, рассматривающие дела о правомерности привлечения банков к административной ответственности, приходили к выводу о неправомерности сложившейся практики составления кредитных договоров в заранее напечатанной форме, где банк в виде «галочек» и иных обозначений, выполненных типографским способом, за заемщика выражал согласие с условиями кредитования (заимствования), без его собственноручной подписи.

Законопроект направлен на недопущение нарушений прав потребителей финансовых услуг, выраженных в заключении кредитных договоров на неясных, навязанных банками условий, что можно только приветствовать, заключает адвокат Сергей Тимошенко.

Судебная практика

Указанная инициатива в целом является следствием судебной практики в случаях, когда оспариваются положения банковских договоров, где машинописным образом проставлено согласие клиента в виде галочки или прочего знака, соглашается управляющий партнер юридической компании "Генезис" Артем Денисов. По его словам, суды указывают в своих решениях ряд моментов. Он приводит несколько примеров из практики.

Так, текст кредитного договора является типовым, истец был лишен возможности влиять на его содержание, а заявление на предоставление кредита изготовлено банком машинописным способом, все значки, подтверждающие согласие заемщика, также проставлены автоматически банком, не представляется возможным установить, каким образом истец мог отказаться от приобретения дополнительной услуги. (Определение шестого кассационного суда общей юрисдикции от 11 октября 2021 г. по делу n 88-18917/2021)

В заявлении может быть не обеспечена возможность заемщику согласиться или отказаться от оказания ему за отдельную плату дополнительной услуги на предоставление дополнительного оборудования/услуги/сервиса, чем допущено включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, а также потребитель введен банком в заблуждение относительно цели использования кредитных средств, что является нарушением пункта 5 статьи 4 Закона РФ "О защите прав потребителей" (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.10.2022 N Ф05-21543/2022 по делу N А40-257958/21-130-1797)



Также, продолжает Артем Денисов, в заявлении о предоставлении потребительского кредита, подписанного заемщиком, в разделе 5 "Дополнительные услуги" могут быть отметки о согласии потребителя на всевозможные страхования, также, согласие на страхование за счет кредитных средств проставлены автоматически в компьютере специалистом банка. Вышеуказанный символ проставлен в заявлении не рукописным способом самим заемщиком, а изготовлен типографским (компьютерным) способом сотрудником банка.

Судами установлено, что ни в заявлении, ни в индивидуальных условиях кредитного договора не указана стоимость предлагаемой за отдельную плату дополнительной услуги кредитора по оформлению договора страхования, не приведена стоимость страхования. Исходя из содержания и вышеуказанного оформления заявления потребителя не следует вывод о том, что потребитель давал согласие на оплату кредитными средствами услуг по страхованию, оказываемой обществом "Росгосстрах". Содержащаяся в заявлении сумма кредита, включая кредитные средства на страхование, указана не потребителем, а уже была указана банком. (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 18.05.2022 N Ф06-16053/2022 по делу N А65-17119/2021).

Читать все равно нужно будет внимательно! А пока тем более

Так что, уверена старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова, эта инициатива полезна. Потому что если не будет галочек, люди хотя бы начнут читать то, что им предлагают подписать. Это уже большое достижение. Многие склонны подписывать договоры не глядя, тем более, если там все заполнено и проставлено. Потом возникают проблемы и недопонимание.

В результате, полагает юрист, граждане начнут более осознанно выбирать какие из допуслуг им оставлять, а какие нет. Но, с другой стороны, банки все равно будут искать возможности склонять потребителей к выгодным для них условиям: дополнительным страховкам, комиссиям, понижающим ставку и т.д., даже если это не будет вынесено в отдельные пункты. Чтобы избежать навязанных услуг, гражданам рекомендуется очень внимательно читать договор и выяснять каждый непонятный момент.

