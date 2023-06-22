«Туполев» удваивает план выпуска гражданских самолетов

Как известно, комплексная программа развития авиатранспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года предусматривает поставки в 2022 - 2030 годы для нужд гражданской авиации 1036 самолетов. «С учетом успешной реализации программ импортозамещения», как сказано в этом документе, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2022 г. № 1693-р.

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На совещании по вопросам самолетостроения в Казани, которое глава правительства провел в четверг 22 июня, Михаил Мишустин подтвердил этот план, заметив, что есть смысл задумываться и о поставках пассажирских лайнеров на экспорт. И экспортировать, как это и принято в мире, следует не только сам самолет, но и весь набор услуг, связанных с его обслуживанием и модернизацией по ходу жизненного цикла.

Согласно Прогнозу производства воздушных судов из Комплексной программы развития авиатранспортной отрасли РФ, в 2022 - 2030 годы предусматриваются поставки 1036 самолетов для нужд гражданской авиации, из них 142 единицы SSJ-NEW, 270 единиц МС-21-310, 70 единиц Ил-114-300, 70 единиц Ту-214, 12 единиц Ил-96-300, 140 единиц ТВРС-44 "Ладога", 178 единиц Л-410 и 154 единицы "Байкал" (ЛМС-901).

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Однако принятая программа позволяет только заместить выбывающие самолеты. Как импортные, их среди лайнеров большинство, так и российские. Где же взять дополнительные машины на экспорт? И так план строительства более чем тысячи самолетов до конца десятилетия воспринимается как достаточно дерзкий.

Встречный план

С начала 2023 года Михаил Мишустин осуществляет планомерный облет, но не испытываемых самолетов конечно, а авиастроительных предприятий России. На этот раз объектом его внимания стал знаменитый завод ПАО «Туполев» в Казани, который он во главе группы чиновников посетил перед тем, как провести совещание.

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«Мы объездили уже много заводов по производству самолетов. Это заводы на Дальнем Востоке, в центре России», — сказал премьер, общаясь с сотрудниками предприятия. И отметил, что в Казани, наряду с внедрением инноваций, очень важно сохранить традиции «Туполева» – известнейшего завода и конструкторского бюро.

Казанский авиационный завод – старейшее авиапредприятие России, он основан почти 100 лет назад, в 1927 году. После Великой Отечественной войны на этом предприятии традиционно выпускаются как стратегические бомбардировщики, так и среднемагистральные лайнеры семейства «Ту». В настоящее время это Ту-204 и Ту-214. Производство последнего планируется уже с 2025 года увеличить до 10 бортов в год.

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Общаясь с работниками завода (а всего на предприятии трудятся почти 9 тысяч человек), Мишустин отметил: «Наша общая цель – снизить зависимость от зарубежных материалов и комплектующих, наладить выпуск отечественных машин и расширить их линейку, тем более что спрос – огромный», а затем ответил на вопросы и предложения авиастроителей.

В частности, председатель заводского профкома Ильшат Ганиев отметил, обращаясь к премьеру: «Объем производства самолетов растет, и остро стоит вопрос обеспечения кадрами, их закрепления и удержания специалистов высокой квалификации». И спросил, планируется ли участие федеральных властей в обеспечении жильем сотрудников предприятия?

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Председатель правительства ответил профсоюзному активисту, что предприятие войдет в программу, которая предусматривает субсидирование оплаты аренды сотрудниками жилья на 50% за счет государства. Кроме того, Минпромторг совместно с президентов республики Миннихановым найдут и другие меры стимулирования, чтобы лучшие специалисты приезжали на работу в Казань.

Открывая выездное заседание правительства, Михаил Мишустин поделился впечатлениями от визита на авиазавод:

«Большинство станков, которые применяются здесь, отечественные. Сегодня говорили подробно с инженерами, нам показали в том числе новые длинномеры – станки, которые работают с достаточно большими деталями, крупноузловую сборку после этого можно осуществлять. Передовое оборудование. Внедряются самые современные разработки. Сырье используется российское. Говорили с пилотами Ту-214, которые сказали, что у них не вызывает сомнений надежность этого самолета. Очень его именно пилоты хвалят с точки зрения всех параметров безопасности и надежности полетов», — сказал премьер и передал слово основному докладчику - управляющему директору компании «Туполев» Вадиму Королеву.

Как рассказал директор «Туполева», подтвержденная потребность в самолетах Ту-214 уже сегодня составляет 150 единиц на период до 2032 года. На 20 самолетов есть твердые контракты, еще на 67 «тушек» подписаны соглашения о намерениях, а на 61 борт имеются заявки от потенциальных заказчиков.

«Сегодня мы работаем над задачей выхода на темп производства — 10 самолетов этой модели в год, но это лишь частично покрывает формирующийся сегодня спрос отечественных эксплуатантов пассажирских самолетов», — сказал Королев. В исполнении текущей задачи специалист не сомневается, и, по его мнению, стоит задуматься о следующем витке производства: 20 самолетов ежегодно, начиная с 2032 года. Что, однако, потребует дополнительного финансирования.

На это выступление глава правительства ответил уже в конце заседания: «Казанский завод справится с бóльшим объемом производства, чем мы планировали. Будем вместе стараться, чтобы это случилось. Хочу сообщить вам решение президента России, которое было принято накануне: о выделении заводу дополнительно 41,8 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Это позволит ускориться уже сегодня, будем ждать от вас 20 самолетов в год».

Авиационная независимость

Вопросы финансирования, как и некоторые другие, обсуждались в закрытом режиме. А совещание Михаил Мишустин завершил программным выступлением, в котором сказал: «Мы сейчас не просто строим самолеты. Сегодня нужно не просто построить самолет, а выстроить жизненный цикл: его выпуск, сервис, эксплуатацию, модернизацию. И конечно, такие проекты надо сразу же планировать комплексно. И участники цепочки поставок должны действовать согласованно. Это относится как к производителям и разработчикам, так и к государственным органам. Надо заранее планировать, как выводить машины на рынок, обеспечить начальный этап их использования, организовать качественное послепродажное сопровождение. Это очень важный вопрос».

По словам премьера, эксплуатанты уже сегодня хотят быть уверенными, что так все и делается. Чтобы они не заблуждались в этом, нужно уже сегодня, создавая самолет, готовить кадры для его сопровождения, современные центры технического обслуживания, ремонта, уже сегодня формировать фонд запчастей и комплектующих.

«Только так, на мой взгляд, можно обеспечить авиакомпании качественными современными отечественными воздушными судами, а значит, как говорил наш президент, повысить транспортную связанность наших регионов, и в целом независимость России в области авиастроения и воздушных перевозок», — резюмировал премьер.