Турецкая лира удивила реакцией на решение центробанка страны

Повышение ставки рефинансирования Банка Турции давно напрашивалось. От ужесточения денежно-кредитной политики ждут успеха в борьбе с инфляцией, которая в Турции многие годы выражается двузначными, а иногда и трехзначными величинами

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Только с начала этого года рост цен достиг 40%.

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Однако многолетний лидер Турции Реджеп Эрдоган препятствовал повышению ставки, неоднократно заявляя, что в Турции она будет лишь снижаться. Очевидно, таким образом он стремился стимулировать рост экономики и поддержать уровень жизни.

За последние два года процентная ставка в Турции была снижена с 19 до 8,5%, что стимулировало не только промышленность, но в большей мере - инфляцию и падение лиры. За прошлый год лира потеряла к доллару 41% стоимости, в 2021 году – 78%. В этом году лира может приблизиться, а то и переписать рекорд 2021 года – с начала 2023 года турецкая валюта уже полегчала на 31%.

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При этом с 2018 года Эрдоган сменил четырех глав ЦБ, которые пытались проводить политику повышения ставки.

То, чего не сделали предыдущие руководители центробанка, смогла сегодня сотворить Хафизе Гайе Эркан – первая женщина, занявшая пост главы регулятора.

Обычно повышение процентной ставки приводит к росту курса национальной валюты, поскольку вслед за ставкой увеличиваются проценты по банковским вкладам и госбумагам. Следовательно, хранить капиталы в местной валюте становится более выгодно.

Однако сегодня реакция на решение Центробанка Турции была обратной – курс лиры к доллару упал на 3,8%, в очередной раз обновив исторический минимум. Да, для турецкой валюты такие обновления вошли в привычку, но при совсем другой денежно-кредитной политике.

Распродажа лиры вызвана тем, что несмотря на всю мягкость Эрдогана в отношении ДКП, трейдеры все-таки рассчитывал на более решительный шаг ЦБ.

«Вероятно, рынок надеялся на более решительное ужесточение монетарной политики. Хотя турецкая инфляция в этом году уменьшилась в 2 раза по сравнению с 2022 годом, она все еще превышает 40%. То есть процентные ставки должны находиться хотя бы на этом уровне, чтобы способствовать замедлению роста потребительских цен», - пишут в обзоре аналитики БКС.

Более жесткий комментарий дал экономист банк «ЦентроКредит» Евгений Суворов: «Абсолютно дурацкое решение, показывающее, что ЦБ, возможно, остается под политическим прессингом. Мы крайне удивлены сегодняшним решением ЦБ Турции повысить ставку всего до 15%». «Ставка в 15% - это ни о чем. Эффекта никакого эта ставка не даст. Мы ждали, как минимум, 20%, а, возможно, и 25%. Полумеры могут только усугубить общую ситуацию», - считает он.

Впрочем, из риторики турецкого регулятора о том, что он будет ужесточать денежно-кредитную политику «своевременно и плавно», трейдеры сделали предположение, что уже на следующем заседании через месяц ставка может быть повышена как раз до 20, а то и более процентов.

Есть, правда, некоторые сомнения, что Хафизе Гайе Эркан сможет продержаться на своем посту еще месяц. Пока же, как говорят злые языки, турецкая лира подтверждает свой статус валюты, которую всегда нужно только продавать.