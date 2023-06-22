Тяжелеющий фунт тянет экономику Британии ко дну

Уровень инфляции в Великобритании в годовом исчислении остался стабильным и составил 8,7%, превысив ожидания на уровне 8,4% и оставшись на 13-месячном минимуме. Стабильность может показаться кому-то успокаивающей, однако показатель, без сомнения, остается чрезвычайно высоким и находится на уровнях, которые продолжают беспокоить Банк Англии, констатируют аналитики.

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Роста цен на авиаперелеты, товары и услуги для отдыха и культуры, а также подержанные автомобили было достаточно, чтобы в худшем смысле слова компенсировать замедляющуюся продовольственную инфляцию и падение цен на моторное топливо.

Цены на топливо внесли наибольший вклад в снижение месячной инфляции в мае, упав на 13,1% в годовом исчислении по сравнению с 8,9% в апреле. Уровень инфляции на товары в Великобритании немного снизился – в мае до 9,7%, – но есть другая проблема. Она связана с инфляцией в секторе услуг, которая ускорилась до 7,4%.

Все это может дать властям дополнительный повод для борьбы с инфляцией, поскольку Великобритания и так вступает в напряженный летний период, который может привести к росту дороговизны в сфере услуг. Данные, скорее всего, окажут дополнительное давление на политиков Банка Англии, готовящихся к сегодняшнему заседанию. Заседание будет иметь особое значение, поскольку рынки уже услышали от ЕЦБ и Федеральной резервной системы их прогнозы на вторую половину 2023 года.

После публикации данных пара GBP/USD подскочила к отметке 1,2800, прежде чем скорректироваться к уровню 1,2770. Но после достижения фунтом нового годового максимума, зафиксированного в конце прошлой недели, «быки» по-прежнему сохраняют контроль над рынком. Ближайшая поддержка для пары находится в районе 1,2680.

Кому нужен сильный фунт?

Пара GBP/USD сейчас торгуется на максимальных значениях с апреля прошлого года, подтверждает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. Укрепление британского фунта к американскому доллару с начала года составляет 5,5%, с начала июня 2,6%. Причина укрепления в июне связана с выходом сильных экономических данных по ВВП и индексу потребительских цен (CPI), которые увеличивают вероятность дальнейшего повышения ставки Банком Англии. По состоянию на 9:15 мск, на валютном рынке 1 фунт равен 1,275 доллара.

Сегодня британский фунт укрепляется ко всем основным мировым валютам от 0,02% до 0,4%. Сегодня же выходит важная статистика, которая будет влиять на волатильность котировок по валютным парам с британским фунтом – в частности, заседание Банка Англии по процентной ставке, запланированное на 14:00 мск.

Консенсус-прогноз аналитиков и экспертов сходится во мнении относительно повышения на 0,25 б.п., до 4,50% (текущая ставка составляет 4,25%). Заявление Банка Англии по инфляции ожидается к 15:00 мск. Технический анализ, отмечает Чеврычкин, указывает на продолжение восходящего движения британской национальной валюты к американскому доллару. Следующей зоной сопротивления станет диапазон 1,29–1,31 долл. Восходящий тренд, скорее всего, будет продолжен после ретеста зоны поддержки 1,26–1,27 долл. Индикатор RSI сигнализирует об отсутствии сильных отклонений по перекупленности на всех временных интервалах.

Дополнительным фактором, способным повлиять на укрепление курса британского фунта, возможно, станет решение Банка Англии по сокращению вдвое размера QE – до 400 млрд фунтов (500 млрд долл.) в течение следующих лет в связи с низким спросом коммерческих банков на безопасные активы регулятора, полагает эксперт.

Укрепление британской валюты окажет влияние на целый ряд сегментов экономики, продолжает Чеврычкин. Британские экспортеры будут терять прибыль и конкурировать по ценам с товарами из других стран. Также рост фунта к доллару будет давить на рынок акций, который сейчас находится вблизи своих максимальных значений (британский индекс FTSE 100 в феврале текущего года обновил исторический максимум). Рост с начала года составил 1,4%.

Ничего, что стагнация грозит, зато инфляция растет

В марте британский фунт возобновил активный рост: пара GBP/USD периодически обновляет годовые вершины, достигнув на прошлой неделе отметки 1,285, подтверждает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Восходящая динамика, говорит он, обусловлена тем, что Банк Англии планомерно ужесточает монетарную политику, борясь с высокой инфляцией. Однако это замедляет темпы роста экономики, которые теперь минимальны – динамика угрожает стагнацией или даже рецессией.

При этом инфляция все равно продолжает ускоряться, что увеличивает риски худшего экономического сценария — стагфляции (замедление экономики при высокой инфляции). Экономические проблемы, уверен Дмитрий Бабин, в конечном счете заставят Банк Англии по меньшей мере взять паузу в повышении процентных ставок.

В результате, по оценкам БКС, британский фунт, скорее всего, перейдет к ослаблению. Ближайшей целью снижения пары GBP/USD может стать трехмесячный минимум 1,23, а в более долгосрочной перспективе вероятна проверка на прочность важной поддержки 1,18 — самого низкого уровня с ноября 2022 г.

