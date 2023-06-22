В Кремле прокомментировали удар ВСУ по Чонгарскому мосту

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал удар ВСУ по Чонгарскому мосту между Крымом и Херсонской областью.

По словам представителя Кремля, данным вопросом занимается сейчас Минобороны РФ, передаёт РИА Новости.

«Нет, это вопрос министерства обороны», – сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос о реакции Кремля.

Как ранее писал «Эксперт», временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе Чонгара повреждены ракетным обстрелом со стороны ВСУ.

Согласно предварительным данным, использовались английские ракеты Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие, жертв среди людей нет. В настоящий момент сообщение между Херсонской областью и Крымом осуществляется по резервному маршруту.

