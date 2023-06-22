В Мелитополе задержаны диверсанты СБУ, совершавшие покушения на представителей местных властей

ФСБ сообщила о задержании в Мелитополе членов украинской диверсионной группы, готовивших подрыв железнодорожных путей и покушения на чиновников.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность диверсионной группы Службы безопасности Украины, созданной в Мелитополе для совершения террористических актов на территории Запорожской области», — рассказали в Центре общественных связей ведомства.

По версии ФСБ, задержанные совершали покушения на жизнь руководителей госструктур Запорожской области с использованием самодельных взрывных устройств (СВУ), в результате чего один человек погиб, несколько получили ранения.

«В ходе расследования указанных преступлений получена информация о планируемом террористами подрыве железнодорожных путей в момент следования по нему состава, перевозящего военную технику и грузы для ВС России. Диверсия готовилась с применением самодельного взрывного устройства, которое было получено участниками преступной группы от представителей СБ Украины», — отметили в ФСБ.

Уточняется, что злоумышленников задержали в момент изъятия из схрона СВУ перед его закладкой на железнодорожных путях.

В отношении участников группы следственным подразделением УФСБ России по Запорожской области возбуждены уголовные дела по статьям 205 (террористический акт) и 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России.

Подозреваемые заключены под стражу, им грозит наказание вплоть до пожизненного.

Число задержанных и другие подробности дела не раскрываются.