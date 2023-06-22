Ветеран израильской разведки: Путин готовит решение, которое шокирует российскую элиту

Ветеран израильской разведки, военный эксперт и политолог Яков Кедми заявил, что что президент РФ Владимир Путин готовит решение, которое вгонит российскую элиту в состояние ступора.

В эфире YouTube-каналу Вальдман-LINE, экс-глава спецслужбы «Натив» напомнил, что российский лидер, выступая на прошедшем Петербургском экономическом форуме, объявил о том, что страна переходит на новую модель развития, где во главу угла поставлено товарное производство.

«То есть по сути он выступил за восстановление отечественной промышленности, – пояснил эксперт. – А для этого, как ни крути, в России придётся проводить индустриализацию и модернизацию энергетической и транспортной инфраструктуры».

По словам Кедми, на этом базисе можно выстроить конкурентно способное производство и наладить в России бесперебойный выпуск всех необходимых товаров народного потребления.

Более того, как отметил экс-разведчик, для реализации новой модели развития страны, о которой на ПМЭФ-2023 объявил Путин, российскую экономику придётся переводить на плановые рельсы, ибо частники никогда не произведут в нужные сроки и нужном объёме те вещи, которые действительно необходимы стране.

«При сохранении реального сектора в частных руках, будут постоянно и неизбежно возникать срывы госзаказа, руководство таких предприятий придётся в срочном порядке менять на новое и проводить ту самую необходимую национализацию прямо, что называется, с колёс. Так дело не пойдёт», – уверен Кедми.

В этой связи он считает, что все необходимые предприятия необходимо возвращать в лоно государства и строить заново те, которых ещё нет. При этом главная проблема, по его мнению, заключается в том, что к этому совершенно не готова нынешняя российская элита, которая не способна осуществить эти преобразования.

Кедми убеждён, что решение Путина о переводе экономики в режим товарного производства вгонит российскую элиту с состояние ступора, так как отечественные либералы никогда прежне не работали в такой обстановке, а потому они просто не могут ничего создавать с нуля и не умеют организовывать производство.

«Всё, чем на протяжении более 30 лет занималась российская прозападная либеральная элита – только приватизация построенных в советское время предприятий и ещё администрирование финансовых потоков от продажи за рубеж природных ресурсов в их сыром виде.

Для реализации нового курса Путина нынешняя элита совершенно точно не подходит. Она к этому просто не готова. Вот именно поэтому новое решение президента РФ вгонит эту элиту в состояние шока», – резюмировал ветеран израильской разведки.

Как писал «Эксперт», ранее Кедми заявил, что он совсем не исключает такого развития событий, при котором уже в скором времени к Путину выстроится очередь из мировых лидеров. По его мнению, главной причиной, по которой это может произойти, может стать глобальный мировой кризис.