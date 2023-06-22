«Вкусвилл» и «Почта России» запустили в Москве совместный проект по продаже продуктов и напитков

В 30 почтовых отделениях «Почты России» в Москве начнут продаваться товары сети «Вкусвилл».

Об этом говорится в сообщении почтового оператора.

«"Почта России" и "Вкусвилл" запустили в Москве пилотный проект по продаже продуктов для здорового питания», — указывается в пресс-релизе.

Уточняется, что в рамках проекта на отдельных стеллажах почтового оператора появятся соки, батончики и вафли, а также бакалея из продуктовой линейки «Вкусвилла».

«В случае удачного опыта совместно с "Вкусвиллом" мы планируем расширить как географию, так и товарную сетку», — отметила управляющий директор по розничным продажам «Почты России» Оксана Вольф.

«Благодаря нашему партнерству у посетителей появится возможность совместить приобретение почтовых услуг и покупку вкусного перекуса в одном месте», — приводятся слова руководителя отдела по работе с корпоративными клиентами «Вкусвилла» Юлии Бариновой.

Отмечается, что в дальнейшем ассортимент будет меняться либо расширяться в каждом конкретном отделении в зависимости от спроса.

«Почта России» трансформирует направление розничных продаж, подчеркивается в сообщении. В прошлом году компания запустила линейку собственной торговой марки (СТМ) под названием «Почтовая марка»; все продукты для нее производят российские компании. Также в московских отделениях «Почты России» можно приобрести белорусские товары.