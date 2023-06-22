Владимир Ефимов: право редевелопмента промзоны в Сосенском выставили на торги

Власти Москвы выставили на торги право редевелопмента участка площадью 3,5 га в поселении Сосенском в ТиНАО. Аукцион запланирован на 14 августа, сообщил 22 июня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идёт о территории, расположенной между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига. «Редевелопмент площадки сможет провести инвестор, который будет определен по результатам торгов. Инвестиции в комплексное развитие территории составят почти два млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект от реализации проекта превысит 99 млн рублей», – рассказал Владимир Ефимов. Как добавил вице-мэр, по итогу реализации проекта в ТиНАО появится около 300 рабочих мест.

Начальная цена лота составляет 7,5 млн рублей, размер задатка – 1,5 млн.

На данный момент эта территория, по оценкам властей Москвы, используется неэффективно. На ней расположены склады. «В рамках комплексного развития территории будущий инвестор сможет построить на их месте 19,5 тыс. кв м общественно-деловых и производственных объектов. Так, здесь может появиться торгово-развлекательный комплекс, парикмахерская, ателье, магазины, а также технопарк», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Напомним, власти столицы запустили программу развития комплексных территорий, чтобы вовлечь в хозяйственный оборот земли в черте города, которые заброшены или используются неэффективно. Первый такой договор заключен в 2020 году в отношении промзоны «Октябрьское поле». Всего на данный момент подписано уже 11 соглашений с инвесторами. А кроме того, столица назначила операторов, которые преобразуют еще 15 участков. По оценкам мэрии Москвы, общий объем инвестиций в программу превысит 7 трлн рублей, а также в ходе ее реализации появится более полумиллиона новых рабочих мест.

В объявленном аукционе могут участвовать любые лица, соответствующие требованиям, в том числе собственники имущества, которое расположено на этой территории.