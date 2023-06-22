Владимир Ефимов: выручка компаний ОЭЗ Москвы утроилась в первом квартале

Выручка резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» по итогам трех первых месяцев 2023 года выросла более чем втрое и достигла 18,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил 22 июня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в январе-марте текущего года 90 резидентов технополиса реализовали продукции на 18,7 млрд рублей. В первом квартале 2022-го этот показатель был всего 6 млрд, а 2021-го — 5,6 млрд рублей. «Резиденты ОЭЗ производят оригинальные и импортозамещающие товары, программное обеспечение, лекарства, оборудование, инновационные материалы и комплектующие, которые востребованы не только в столице, но и по всей стране», — подчеркнул Владимир Ефимов.

Резиденты технополиса работают отрасли микроэлектроники и оптики, медицинских технологий и фармы, программного обеспечения и нанотехнологий. «Лидерами по объему выручки в первом квартале стали предприятия, занимающиеся развитием медицинских технологий и фармпроизводством. Они реализовали продукцию на сумму 8,4 млрд рублей, что в 6 раз превышает показатели прошлого года и в 23 раза – 2021-го», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. По его оценке, росту этого показателя способствовало наращивание производственных мощностей и стабильный спрос на оригинальную продукцию, которая замещает импортные аналоги на рынке.

Кроме того, власти столицы заключили с резидентами технополиса 7 офсетных контрактов. По пяти из них Москва будет закупать лекарственные препараты, по двум – медицинские изделия. Еще по двум контрактам компании уже поставляют столице расходные материалы, комплектующие, медицинские изделия для стомированных больных и лекарственные препараты.

Кроме того, более 30 компаний развивают на площадке технополиса производства в области микроэлектроники, фотоники и робототехники. «По итогам первого квартала этого года они реализовали продукцию на 6 млрд рублей, что почти на 140% выше результата за аналогичный период 2022 года», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. По его словам, эти промышленники активно занимаются разработкой технологий, которые позволяют оптимизировать производство электронных компонентов, микросхем, чипов и печатных плат.

Напомним, ОЭЗ Москвы расположена на 6 территориях общей площадью более 260 га; в их числе «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», и «Руднево». Резиденты технополиса пользуются сразу несколькими льготами. Так, они освобождены на 10 лет от налогов на имущество, землю и транспорт, а налог на прибыль составляет 2%. Кроме того, для них снижена стоимость аренды земли, а после ввода завода в эксплуатацию компании могут выкупить участок под ним за 1% кадастровой стоимости.