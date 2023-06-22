Владислав Овчинский: конференцию по беспилотникам проведет «Московская техническая школа»

Бесплатная конференция по теме беспилотных авиационных систем состоится 27 июня в Москве в рамках проекта «Московская техническая школа» («МТШ»). Об этом сообщил 22 июня руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Сегодня беспилотники все активнее применяются во многих отраслях, в том числе и в промышленности. Поэтому развитие необходимых компетенций у сотрудников предприятий – одна из приоритетных задач, способствующих развитию этой сферы в столице, — сказал Владислав Овчинский. — С учетом этих тенденций 27 июня "Московская техническая школа" проведет конференцию, где эксперты обсудят актуальные вопросы развития беспилотных авиасистем в производственном секторе экономики».

Участники мероприятия обсудят тенденции развития рынка беспилотных авиационных систем (БАС), их применение в разных отраслях промышленности. Эксперты и промышленники расскажут об опыте реализации таких проектов, проанализируют результаты внедрения БАС на производстве. Отдельной темой для обсуждения станет подготовка кадров для отрасли.

«Одним из ключевых участников сферы беспилотных летательных аппаратов является "Московская техническая школа", которая выступает агрегатором спроса от промпредприятий и предложений от вузов. Она может эффективно координировать усилия между производством и наукой, обеспечивая разработку и производство качественных и конкурентоспособных решений в сфере БПЛА», — отметила руководитель центра компетенций «Цифровая экономика», член совета по цифровой экономике при Совете Федерации РФ Надежда Сурова, которая будет модератором конференции. По ее мнению, совместная работа «МТШ», промышленников и вузов помогает разрабатывать инновационные программы подготовки специалистов, которые могут работать в разных сферах БПЛА.

В числе спикеров мероприятия ожидаются представители департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы и «МТШ», заместитель руководителя Фонда поддержки проектов НТИ, директор по обеспечению технологического суверенитета АНО «Платформа НТИ» Дионис Гордин и другие эксперты, государственные деятели и промышленники.

Напомним, МТШ — проект правительства Москвы, созданный в 2021 году, чтобы повысить квалификацию инженеров. Акцент в обучении сделан на инновационные технологии, которые оптимизируют процессы производства и развивают заводской потенциал. В дальнейшем в МТШ будет открыто 9 направлений обучения, включая такие, как промышленный дизайн, искусственный интеллект, связь, робототехника, микроэлектроника и беспилотный транспорт.