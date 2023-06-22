Все новые фрегаты и корветы будут вооружены ракетами «Циркон»

Гиперзвуковыми ракетами «Циркон» будут оснащены все строящиеся и новые российские фрегаты и корветы.

Об этом на Международном военно-морском салоне в Кронштадте рассказал главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, передает «РИА Новости».

«Строящиеся и закладываемые корабли типа фрегат будут вооружены "Цирконами". Корветы тоже», — заявил Евменов. Он подчеркнул, что ВМФ не отказывается от крылатых ракет «Оникс» и «Калибр», которые доказали свою высокую надежность.

В феврале президент РФ Владимир Путин заявил, что массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон» в вооруженные силы начнутся в текущем году, напоминает агентство.

Ракета «Циркон» способна развивать скорость до 9 Махов (более 10 тыс. км в час), дальность ее полета превышает тысячу километров. Ракета способна поражать как надводные, так и наземные цели и может запускаться с серийных подводных лодок и надводных кораблей, при этом для нее не нужны какие-то особенные пусковые установки — достаточно тех, что предназначены для ракет «Калибр» и «Оникс». Это универсальные пусковые установки 3С-14, ими оснащаются корабли средней и дальней океанской зоны, а также новые тактические подводные лодки.