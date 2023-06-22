ВСУ обстреляли мосты на границе между Херсонской областью и Крымом

Мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе Чонгара повреждены ракетным обстрелом со стороны ВСУ.

Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«По предварительной оценке, использовались английские ракеты Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие», — написал он в своем Telegram-канале. Он уточнил, что жертв среди людей нет.

Чиновник отметил, что проезд машин будет восстановлен «в самом скором времени». В настоящий момент сообщение между Херсонской областью и Крымом осуществляется по резервному маршруту.

«Символично, что этот варварский акт киевский режим осуществил именно утром 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны. Они как будто специально показывают свою историческую преемственность с нацистской Германией. Но и конец у них будет одинаковый», — добавил позже Сальдо. Он подчеркнул, что сообщение с Крымом продолжается, и предупредил, что цены на продукты питания, если кто-то попробует их поднять, будут регулироваться.

Глава Крыма Сергей Аксенов также написал об инциденте.

«Ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса», — написал Аксенов. По его словам, профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна.