Акции дня: бумаги «Северстали» растут вопреки санкциямс

Котировки компании «Северсталь» вышли в лидеры торгов на Мосбирже в пятницу, 23 июня. Акции подорожали на +2,25% до 1191 руб. за штуку.

Акции росли в ожидании дивидендов и несмотря на новые риски на фоне очередного санкционного пакета. «Предполагаем, что "Северсталь" и НЛМК смогут по итогам полугодия объявить дивиденды, но только после того, как правительство окончательно определится с размером windfall tax на эти компании. В целом наша рекомендация удерживать эти две компании», - прокомментировал главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий.

В пятницу также стало известно, что Евросоюз принял 11-й пакет антироссийских санкций. В их числе запрет на импорт ЕС продукции из стали из любой страны, если для их производства использовался российский металл. «Рынок, судя по всему, не верит в опасность санкций для «Северстали» - ее акции сегодня в лидерах роста и повышаются», - отметил обозреватель Finam Дмитрий Никитин.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,74% до 2795,06 пунктов. Индекс РТС упал на -1,53% до 1057,74 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:51 мск составила 73,54 долларов за баррель (-0,79%). Российская валюта слабела – 84,33 руб. за доллар.