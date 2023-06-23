Apple подорожала с начала года на одну Tesla

Падение основных фондовых индексов США, начавшееся в прошлую пятницу, вчера было приостановлено акциями крупнейших технологических компаний США. Этот короткий рост был своеобразным отражением всего ралли этого года, разогнанного верой в волшебные перспективы искусственного интеллекта (ИИ).

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Взвешенные по капитализации индексы Nasdaq и S&P 500 удержала в плюсе узкая группа компаний. Помимо технологических, ответственных за рост трех секторов рынка, выросли капитализированные акции из традиционных защитных «здравоохранения» и «потребительских товаров первой необходимости».

Остальные 6 из 11 секторов S&P 500 упали. Взвешенный по цене индекс Dow тоже остался в минусе. Число снизившихся акций было на NYSE в 2,17 выше выросших.

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Как-то так и росли фондовые индексы в последние месяцы – почти исключительно за счет семерки крупнейших по капитализации технологических компаний. И потому Nasdaq Composite с начала года прибавляет 30,2%, а Dow Jones Industrial Average – лишь 2,4%.

Вчера, правда, выросли только шесть из семи гигантов: лидер ралли ИИ – Nvidia – остался в «красной зоне». Но Amazon.com подскочила на 4,3%, Alphabet – на 2,2%, Microsoft – на 1,8%, а Apple – на 1,6%.

Облачное подразделение Amazon.com заявило вчера, что выделяет $100 млн на создание центра, который поможет компаниям использовать генеративный ИИ. Для компании с кешем почти $65 млрд и годовыми расходами в полтриллиона долларов это едва заметные цифры. Рынку, однако, важнее показалось само звучание слов.

И хотя акции в составе Nasdaq Composite показали 118 новых минимумов и лишь 55 максимумов, один из последних стоил всех остальных. Самая дорогая компания мира стала еще дороже – капитализация Apple на закрытие торгов достигла $2,94 трлн.

С начала года она прибавила 43,92%, подорожав на $0,9 трлн. Эта «дельта» больше всей текущей капитализации Tesla ($0,84 трлн) – шестой по цене компании США.

Nasdaq Composite и S&P 500 в результате прервали вчера серию из трех подряд закрытых в минус торгов, прибавив 0,95% и 0,37% соответственно. Dow Jones Industrial Average остался в красной зоне в четвертый раз, потеряв, впрочем, лишь 0,01%. Но с начала недели все они в минусе, а Nasdaq Composite, несмотря на рекордные «прыжки» отдельных «чемпионов» показывает пока худший недельный результат с апреля.

Фьючерсы на американские индексы сегодня ушли в «красную зону», так что для Nasdaq реальна угроза прервать редкую серию из восьми подряд недель, закрытых в плюс. В прошлый раз такая серия удавалась ему в феврале 2019 года. А в этом столетии это лишь пятый подобный случай.

Обстановка вообще не особенно способствует росту. Ведь покупали вчера защитные акции (к ним с недавних пор некоторые относят и бумаги технологических гигантов) не от хорошей жизни. Спрос был связан с «ястребиной» риторикой председателя ФРС Джерома Пауэлла. Он два дня подряд, выступая в конгрессе, укреплял подозрения в том, что ему удастся отправить экономику в рецессию.

Пауэлл намекал на пару повышений ставки. О необходимости ее подъема заявляла вчера и член совета управляющих ФРС Мишель Боуман. Самое резкое ужесточение с 1980-х годов еще далеко не полностью отразилось на экономике, а регулятор, между тем, готов продолжать.

«Если ФРС поднимет ставку еще дважды в этом году, она рискует отправить экономику в серьезную рецессию, - цитировал вчера Bloomberg главного стратега по глобальным рынкам Invesco Кристину Хупер. – Я звучу как заезженная пластинка, но повторю: существует очень большой лаг между самим ужесточением денежно-кредитной политики и моментом, когда оно реально проявляется в экономических данных. Мы еще не увидели в должной мере его влияния – и потому особенно сильно беспокоит возможность перебора».