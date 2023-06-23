Байден заявил, что его слова о Си Цзиньпине не повлияли на отношения между США и Китаем

Президент США Джо Байден не считает, что его недавние высказывания о председателе КНР Си Цзиньпине каким-либо образом сказались на отношениях между двумя странами.

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Об этом пишет ТАСС.

«Я не думаю, что у этого были какие-то реальные последствия», — сказал Байден на совместной с премьером Индии Нарендрой Моди пресс-конференции в Вашингтоне. Президент добавил, что планирует в будущем встретиться с китайским лидером.

По словам Байдена, недавно «произошел инцидент» с китайским аэростатом, «который вызвал некоторое замешательство», однако госсекретарь Энтони Блинкен провел «отличную поездку» в Китай.

Ранее глава американского государства, вспоминая инцидент с аппаратом, сбитым в феврале над США, назвал Си Цзиньпина диктатором. Слова Байдена вызвали недовольство китайской стороны, в Пекине назвали заявление «абсурдным и безответственным», призвав президента США извиниться и пригрозив последствиями.