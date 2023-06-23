Будапешт выбил из Брюсселя российские запчасти

В Брюсселе нарастает недовольство Венгрией, которая постоянно идет против общеевропейского течения. Вот и на этот раз Будапешт подтвердил свой особый статус в объединенной Европе.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан постоянно выбивает для своей страны исключения из европейских санкций против России. Главной заботой Будапешта является российская нефть, которая до сих пор поступает в Венгрию из России через Украину. Кстати, на днях Киев недвусмысленно дал понять, что в 2024 году прекратит транзит российской нефти через свою территорию.

В новом, уже 11-м по счету пакете санкций, который в минувшую среду, 21 июня, окончательно согласовал (но еще не утвердил) Евросоюз, вновь сделаны исключения для Венгрии. Одним из них является разрешение на продолжение поставок оборудования и деталей для будапештского метро. А поставляет их и осуществляет обслуживание российская компания, которая находится под санкциями.

Дело в том, что в 11-м пакете, направленном, как объясняют в Брюсселе, в основном против тех, кто нарушает санкции, в числе прочего имеется запрет на импорт из России в ЕС небьющегося стекла, отдельных видов оборудования, некоторых типов клапанов, а также услуг по ремонту и содержанию техники. В общей сложности, новый пакет санкций запрещает европейским странам импорт из России 14 позиций, используемых в метро. И все это как раз необходимо для нормальной работы вагонов третьей линии метро Будапешта. Эти вагоны сделаны в России компанией «Метровагонмаш» из Мытищ — одной из крупнейших в России в области транспортного машиностроения — и обслуживаются ею же.

В 2017 году «Метровагонмаш» заменил старые вагоны в метро Будапешта на новые, но в начале нынешнего года появилась информация, сообщает Bloomberg, что едва ли не четверть этих вагонов простаивает из-за технических неисправностей, связанных якобы с их низким качеством. На самом же деле, трудности с обслуживанием и поддержанием нормального состояния вагонов были связаны с тем, что «Метровагонмаш» был включен в «черный список» санкционных компаний 10-го пакета, принятого в феврале этого года.

Виктор Орбан часто критикует европейские санкции против России и продолжает поддерживать довольно обширные экономические связи с Москвой после 24 февраля 2022 года. Утверждая, что санкции против России причиняют Европе не меньший, если не больший ущерб, он одновременно с критикой, тем не менее, поддержал все 11 санкционных пакетов.

Но по всем — или по большинству — необходимых позиций, причем, не только в области метро, Венгрии удалось выбить для себя исключение.