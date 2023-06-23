Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, возглавлявший правительство этого государства в 2006-2010 и 2012-2018 годах, назвал победителя в конфликте на Украине.

В своих соцсетях руководитель оппозиционной партии Smer напомнил, что Словакия оказала Украине значительную военную помощь, поставив «незалежной» системы противовоздушной обороны, вертолёты и истребители.

«Однако в мае нашей правительство ещё дополнительно выделило Украине военные материалы на 4,2 млрд евро», – сообщил он.

В этой связи политик делает вывод, что единственными выгодополучателями на Украине станут западные производители оружия.

«Потом многие удивляются, почему никто не хочет мира», – резюмировал Фицо.

Как ранее писал «Эксперт», доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков назвал победителя в украинском конфликте.

По его мнению, уже сейчас можно говорить, что эту кампанию выиграла Россия, поэтому Запад начинает готовить против нашей страны новый конфликт

