Четыре человека погибли в Запорожской области при обстреле ВСУ

Расположенный на севере Запорожской области город Токмак попал под ракетный обстрел со стороны ВСУ, в результате погиб один мирный житель; в селе Таврия жертвами украинского обстрела стали три человека.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы региона, предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS. В Токмаке поврежден фундамент девятиэтажного жилого дома. «Погиб мирный житель», — рассказал собеседник агентства. Уточняется, что в общей сложности по городу выпущено три ракеты, две из них удалось сбить.

В селе Таврия один из снарядов попал в частное домовладение, погибла семья из двух человек; один человек погиб при ударе по дороге в населенном пункте, еще один доставлен в больницу Мелитополя с тяжелыми ранениями.

Токмак — один из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области, которые чаще всего подвергаются украинским обстрелам. Он вошел в перечень городов, из которых власти организовали добровольный выезд населения; до последнего времени в нем проживали около 30 тыс. человек. Село Таврия находится в Токмакском районе, из которого также был организован добровольный выезд людей.