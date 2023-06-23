Экс-офицер российского спецназа назвал сроки начала контрнаступления ВС РФ

Военный эксперт, экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награждённый орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал сроки начала российского контрнаступления.

В интервью изданию URA.RU он заявил, что уже к началу предстоящей осени ВС РФ начнут свою наступательную операцию. При этом он предположил, что это будет не одномоментный акт, как во время Второй Мировой войны: поднялись и пошли.

«Я думаю, где-то в середине лета или к началу осени можно ожидать начала контрнаступления и освобождения территорий», – подчеркнул эксперт.

По мнению Матвийчука, контрнаступление ВСУ, о котором нас так пугали, сходит на нет, полностью лишая Украину остатков экономической и военной мощи.

«То, что они пропагандировали, это был обычный политический заказ Запада. Поэтому ВСУ и приходится бросать в бой последние резервы, которые стремительно расходуются. Можно констатировать, что экономическая, военная мощь Украины подорвана и она уже не восстановится», – резюмировал полковник в отставке.

Как ранее писал «Эксперт», глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов предположил, что атаки ВСУ закончатся примерно через три недели, после чего уже российские войска смогут перейти к активным действиям.