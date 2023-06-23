Газовая атака: жара продолжает душить Европу

Год назад энергетический кризис в Европе был в самом разгаре. Европа тогда привыкала к новой «построссийской» реальности — цены на фьючерсы TTF росли с астрономической скоростью. Рекордного максимума они достигли в конце августа, после чего началось длительное 9-месячное снижение. В первые пять месяцев нынешнего года слово «газ» было нечастым гостем на первых полосах европейских газет и лент новостных агентств. Однако в последние пару недель картина изменилась: цены на газ вновь резко пошли вверх и впервые с апреля поднялись выше 40 евро за МВт-час (420 евро за тысячу кубометров).

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Похоже, главным — хотя и традиционным — сезонным фактором, спровоцировавшим скачок цен, стало лето. Удача от европейцев в этот раз отвернулась, хотя зимой в виде теплой погоды была явно на их стороне. Благодаря теплой зиме потребление газа для отопления зданий и помещений оказалось низким. Это позволило не только безболезненно пережить зиму, но и сохранить в подземных газовых хранилищах (ПГХ) к окончанию отопительного сезона намного больше газа, чем в среднем за последние годы.

Весна тоже была теплой и тоже давила на спрос. Летом, однако, на большую часть континента пришла жара: почти везде столбики термометров показывают сейчас выше 25°С, а на юге Испании они, к примеру, несмотря на начало лета, уже поднимались до 45°С. На большей части территории Германии на этой неделе температура тоже превышает 30°.

Лето в 2023 году обещает быть не менее жарким, чем в прошлом году. Это значит, что пока будет стоять жара, электроэнергии для охлаждения зданий и помещений (а, следовательно, и газа) потребуется много. Естественно, вместе со спросом рванут вверх и цены. Это, кстати, и произошло в последние недели.

Вторым по значимости фактором (по крайней мере, для лета), влияющим на цену газа, является, по мнению многих экспертов, состояние производственной инфраструктуры — то есть, технических возможностей предложения «голубого топлива». Что касается двух главных (в отсутствие России) поставщиков газа — Норвегии и Нидерландов, — то сейчас это состояние оставляет желать куда лучшего.

В Норвегии из-за утечки газа 31 мая была остановлена работа на терминале сжиженного газа (СПГ) в Хаммерфесте, а в Нихамне и Коллснелсе производство было снижено из-за плановых работ по обслуживанию оборудования. Несколько лет назад эти новости практически не повлияли бы на цены, но сейчас Норвегия является главным экспортером газа для континентальной Европы. Естественно, значимость и влияние ее на газовых рынках значительно возросло.

Не лучше ситуация и в Нидерландах, где официально объявлено о полном прекращении в октябре добычи газа на крупнейшем месторождении континента — Гронингенском. А оно, между прочим, было главным поставщиком газа в Западную Европу с 1963 года.

Обе причины, вызвавшие в июне резкий скачок цен на газ в Европе, не новы. Высокая волатильность европейских рынков в целом свидетельствует и о том, как напряжены рынки газа. Слишком частые и амплитудные колебания цены фьючерсов TTF, превышающие 5%, свидетельствует о нервозности инвесторов, ожидающих очередного роста спроса. И несмотря на газ, оставшийся с прошлого года в ПГХ, необходимость наполнения хранилищ к зиме все равно толкает цены вверх.

Соотношение между длинными позициями и «шортами» по фьючерсам TTF сейчас в пользу длинных позиций 3:1. Это самый высокий коэффициент с третьего квартала 2022 года. Большинство специалистов уверены, что цены на газ во второй половине этого года, продолжат расти. И хотя рост до прошлогодних максимумов маловероятен, предстоящая зима, особенно если удача вновь не повернется к европейцам лицом, может оказаться для них трудной.