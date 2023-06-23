Гибель «Титана»: смерть была мгновенной

Вскоре после того, как стало очевидно, что у пятерки экстремальных туристов, отправившихся в прошлое воскресенье, 18 июня, на экскурсию к обломкам «Титаника», закончился воздух, турфирма OceanGate подтвердила гибель батискафа и пятерых находившихся на борту людей.

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Подводная экскурсия стала последней для президента компании Стоктона Раша и британского миллиардера Хэмиша Хардинга — страстного поклонника экстремального туризма. С ними вместе в батискафе находились отец и сын Давуды: Шахзада, один из самых богатых граждан Пакистана, и его 19-летний сын Сулейман. Пилотировал аппарат французский акванавт Поль-Анри Наржоле — он более 30 раз спускался на глубину почти 3800 метров, к обломкам легендарного трансатлантического лайнера, столкнувшегося с айсбергом и затонувшего 15 апреля 1912 года приблизительно в 700 километрах к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд. Наржоле, несомненно, чаще всего спускался к обломкам корабля и заслужил за это прозвище «мистер Титаник».

Затем появилась информация о том, что на дне, приблизительно в 500 метрах от обломков «Титаника», обнаружены обломки, видимо принадлежащие пропавшему батискафу. Эксперты считают, что на его борту произошел мощный взрыв, направленный внутрь, и уверены, что после него никто не мог выжить. Есть, правда, и те, кто считает нарушение целостности конструкции батискафа следствием не взрыва как такового, а ошибок при расчетах прочности корпуса.

Подводные датчики секретной гидроакустической системы ВМС США, предназначенной для обнаружения подводных лодок, зафиксировали сигналы, «похожие на взрыв», около 9 часов утра по местному времени 18 июня — то есть, приблизительно в то самое время, когда с батискафом прервалась связь. Военные тут же поделились информацией с Береговой охраной, которая искала пропавший подводный аппарат. Поиски, естественно, продолжились, но родственникам экстремалов, отправившихся к обломкам «Титаника», сообщили информацию о взрыве и смерти экипажа лишь после того, как были найдены обломки батискафа.

Конечно, пилот и пассажиры «Титана» прекрасно знали, что это не увеселительная экскурсия, а довольно опасное мероприятие. Перед погружением все подводные туристы подписывали с компанией OceanGate отказ от претензий, в котором только на первой странице трижды встречается слово «смерть». Тем не менее, у родственников погибших есть шансы получить компенсацию за их смерть через суд, если удастся доказать, что компания в недостаточном объеме выполняла свои обязательства — то есть, что взрыв и/или разрушение «Титана» произошли в результате какой-то технической неисправности.

Между прочим, на ошибки конструкции батискафа указывал еще в 2018 году — то есть, до первых испытаний и первого погружения к «Титанику» в 2021-м — один из сотрудников OceanGate, Дэвид Локридж. Возглавлявший компанию Стоктон Раш тогда только отмахнулся от предостережений Локриджа и уволил его за разглашение секретной информации. Это был вполне ожидаемый поступок со стороны Раша, который тоже был большим экстремалом и нередко повторял, что все правила техники безопасности — всего лишь пустая трата времени и денег.

Неудивительно поэтому, что «Титан» не был сертифицирован ни одной из нескольких регулирующих организаций. Раш этого, кстати, не скрывал и объяснял отказ сертифицироваться тем, что в конструкции батискафа было применено немало новинок и изобретений, нарушавших нормы и правила. Он, кроме того, считал, что многие требования техники безопасности являются самой обычной перестраховкой.

Так или иначе, в этой трагической истории утешает только одно: смерть подводных туристов была мгновенной. Ничего понять и почувствовать они просто не успели.