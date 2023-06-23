Греф рассказал о планах Сбера по освоению Дальнего Востока

После завершения текущих проектов Сбер намерен сфокусироваться в том числе на дальневосточном направлении.

Об этом рассказал глава финансовой организации Герман Греф, передает ТАСС.

«У нас сейчас более чем достаточно проектов, надо сначала справиться с ними. Важно делать немного проектов, но высочайшего качества», — рассказал топ-менеджер, упомянув курорт Mriya Resort & Spa в Ялте, который на протяжении семи лет получал приз как лучший Spa и Resort отель мира.

«Сейчас наша задача — построить лучший в мире горнолыжный курорт в Горном Алтае. Как только мы освоим Горный Алтай, мы будем думать, куда двигаться дальше. Скорее всего, в направлении Дальнего Востока», — заявил Греф.

Он отметил, что на Дальнем Востоке Сбер интересуют такие регионы, как Сахалин, Приморье и Камчатка.

«Это наше неосвоенное сокровище», — подчеркнул глава банка.