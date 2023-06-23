Силовики Запорожской области получили данные о подготовке киевским режимом в городе Гуляйполе серии постановочных видеосюжетов.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на силовые структуры этого российского региона, при участии западных журналистов планируется подготовить серию видеосюжетов, которые будут свидетельствовать о якобы большом количестве жертв среди мирных граждан в прифронтовой зоне в результате действий ВС РФ.

Для этих целей, как утверждают силовики, в Гуляйполе для фабрикации фейков уже доставлены манекены различного роста. В самое в ближайшее время сюда же должны прибыть корреспонденты бельгийского телевидения, которые будут готовить материалы провокационного характера.

Напомним, накануне глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевские власти готовят провокацию в отношении Запорожской АЭС.

В частности, он отметил, что в последние дни спецслужбы «незалежной», в том числе военная разведка, активизировали в публичной плоскости тему ЗАЭС, вбрасывая заявления о якобы минировании российскими войсками атомной станции и пруда-охладителя. По его мнению, всё это делается с одной целью – заранее оправдать готовящуюся ими провокацию.