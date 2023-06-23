Концерн Carlsberg подписал соглашение о продаже российских активов

Carlsberg Group подписала соглашение о продаже российского бизнеса, который представлен пивоваренной компанией «Балтика».

«Вслед за нашим прошлогодним решением продать наш бизнес в России и последующим обширным процессом отделения бизнеса от остальной части Carlsberg Group, Carlsberg сегодня подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса», — говорится в сообщении концерна.

Сделка подлежит одобрению российскими властями, указывается в пресс-релизе. «Это включает подачу заявок в правительственную комиссию для получения ее одобрения. Кроме того, на сделку распространяются несколько обычных условий, включая одобрение регулирующих органов и выполнение определенных условий в ряде юрисдикций», — уточняется в сообщении.

В связи с этим сроки окончательного завершения сделки остаются неопределенными, пояснили в компании.

Представитель концерна отметил, что компания провела проверку с тем, чтобы заинтересованные покупатели не находились в санкционных списках. Сообщается, что датские власти уже согласовали саму сделку и кандидатуру на приобретение «Балтики».

Соглашение о продаже не повлияет на ожидаемые доходы Carlsberg в текущем году, подчеркивается в материале.

Компания «Балтика», в свою очередь, сообщает, что до закрытия сделки будет продолжать операционную и коммерческую деятельность в существующем режиме, выполняя обязательства перед партнерами и обеспечивая социальные гарантии для сотрудников.

Концерн объявил об уходе с российского рынка в марте 2022 года, приостановив производство, инвестиции и экспорт в РФ и отказавшись от рекламы на российском рынке. При этом сообщалось, что все заводы компании «Балтика», которая является 100%-м дочерним предприятием Carlsberg, продолжат функционировать в обычном режиме. СМИ писали, что российский бизнес датского холдинга может купить, в частности, турецко-бельгийская компания AB InBev Efes, которая управляет 11 заводами в России и производит пиво под брендами «Клинское», «Белый медведь» и «Сибирская корона». Также в числе претендентов на российские заводы Carlsberg фигурировали отечественная «Черноголовка» и израильская CBC Group.

У «Балтики» в РФ восемь заводов, это вторая по величине пивоваренная компания в России. Выручка предприятия в 2022 году увеличилась до 100,7 млрд руб. с 82,6 млрд руб. в 2021-м, чистая прибыль удвоилась и составила почти 10 млрд руб.