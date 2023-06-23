Махмуд-Али Калиматов занимается решением республиканских вопросов на уровне федеральных ведомств

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел рабочие встречи с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным и руководителем Фонда обязательного медицинского страхования Ильей Баланиным, обсудив вопросы, актуальные для республики. Кроме того, власти Ингушетии направили в Минтруд пакет документов, касающихся строительства реабилитационного центра для участников СВО – ранее о необходимости предоставить подобные планы говорила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Руководство Ингушетии активно взаимодействует с федеральными министерствами и ведомствами для решения разных вопросов, возникающих на региональном уровне. В частности, глава республики Махмуд-Али Калиматов встретился с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным.

Стороны затронули ряд проблем, которые возникают в Ингушетии в соответствующей сфере. Министр указал на важность развития инфраструктуры и необходимость повышать уровень социального развития субъекта. Калиматов, в свою очередь, упомянул о школе на 704 ученика, которая строится в Магасе и очень нужна городу. Как заявил руководитель региона, в Ингушетии рассчитывают, что образовательное учреждение успеют сдать в этом году. Также он акцентировал внимание на проблеме водоснабжения. По словам Калиматова, строительство водозабора на реке Ассе, которое собираются начать в конце текущего или начале следующего года, а закончить – в 2027 году, станет большим событием для Ингушетии. Сейчас, как уточнил глава республики, уже готова проектно-сметная документация и согласован проект.

Помимо этого, Калиматов и Файзуллин затронули вопросы, связанные с реализацией федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и переселением жителей аварийных домов в новое жилье. Также Махмуд-Али Калиматов во время визита в Москву провел встречу с главой Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ Ильей Баланиным.

Руководитель субъекта заявил о дефиците средств бюджета региона, с которым Ингушетия столкнулась в этом году. По его словам, в связи с этим возникли сложности с выплатами на страхование для неработающих граждан. Калиматов поблагодарил Баланина за помощь в прошлом году, когда республика получила деньги на погашение обязательств по страхованию неработающих жителей в размере 989 миллионов рублей. Тот, в свою очередь, назвал здравоохранение приоритетным направлением и пообещал, что регион получит дальнейшую помощь.

Кроме того, на этой неделе стало известно о скором появлении в Ингушетии реабилитационного центра для участников СВО.

Документы в Минтруда РФ уже поданы – ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что регионы должны представить соответствующие планы по строительству таких учреждений. Калиматов распорядился создать в центре лучшие условияРанее президент России Владимир Путин заявил, что государство будет делать все для поддержки военнослужащих и их семей. Власти Ингушетии придерживаются этого курса.