Маркетплейсы против авторов

Разговоры о торговле контрафактом на маркетплейсах возобновляются регулярно. Однако проблема нарушения интеллектуальных прав торговыми площадками не исчерпывается подделками и фальсификатом. Магазины, представленные на цифровых платформах, используют чужие фотографии, карточки товаров и другие объекты авторских прав, а достучаться до службы поддержки правообладателям зачастую очень непросто.

От фандомщиков до «Союзмультфильма»

В конце мая одна из художниц, занимающихся фан-артом, обнаружила в одном из магазинов на OZON значки со своими картинками. Она сделала рисунок в порядке шутки и была неприятно удивлена, что некто зарабатывает на ее творчестве, продавая мерч. Казалось бы, вопрос можно было мгновенно решить жалобой в службу поддержки, однако, переписка с маркетплейсом несколько затянулась. Художницу просили предоставить убедительные доказательства авторства и приоритета, причем ссылки на более ранние публикации и исходный файл с метаданными почему-то не рассматривались в качестве таковых. В какой-то момент OZON и вовсе заявил, что в отношении объектов авторских прав не существует публичных реестров, а потому идентифицировать произведение и атрибутировать его пользователю одной из социальных сетей невозможно.

Художница призналась, что очень не хотела доводить дело до суда: «Я человек не богатый, не хочу тратить деньги, время и нервы на то, чтобы доказать очевидное - я автор работы».

По ее словам, письменные жалобы были отправлены в поддержку OZON, Wildberries (где также продавались значки) и на почту самого магазина, выставившего мерч на продажу. «Обидно, что мне нужно сидеть и думать, как еще доказать свое авторство, кроме подписи, даты, оригинального файла. Магазины это не впечатляет, но зато продавцам на маркетплейсах можно реализовывать по 500 товаров в день, и никто с них не спросит», - посетовала художница.

В итоге OZON все же скрыл товар с использованием контента . От Wildberries по состоянию на 9 июня добиться ответа так и не удалось.

Художники постоянно рассказывают о таких нарушениях в социальных сетях. Например, автор под ником Sashkoart сотрудничает с сайтом RedBubble: предоставляет изображения, которые затем по заказу пользователей печатаются на футболках и другой продукции, и получает процент от реализации этих изделий. В какой-то момент она обнаружила мешок для обуви со своим артом в одном из магазинов на Wildberries. Художница полагает, что продавец использовал какую-то техническую уязвимость сайта RedBubble, получив оттуда изображение в высоком разрешении без водяного знака – ни в каких иных местах изображение не публиковалось.

Как и в предыдущем случае переписка ни к чему не привела. «Примечательно, что Wildberries просили предоставить "документы, подтверждающие авторское право". Я ответила, что авторское право действует с момента создания произведения и не требует регистрации. Тем не менее, я представила видео, где я открываю документ со слоями, подтверждающее, что я - автор. После этого была отписка, что разберутся и далее тишина. Я общалась в чате художников, и у некоторых были такие же проблемы: магазины продавали их иллюстрации без разрешения. Некоторые как-то доходили до юротдела Wildberries, но у меня это не получилось», - рассказала Sashkoart.

Она добавила, что к краже контента относится философски: «Нарушения интеллектуальных прав происходит постоянно, и я прекрасно понимаю, что кто-то может взять мое произведение и продать за большие деньги. Это неизбежные издержки успеха в нашем бизнесе. Да, факт кражи неприятен, и я стараюсь делать все возможное, чтобы пресекать подобное. Но в конечном счете важнее всего не отчаиваться, брать на себя ответственность и продолжать работать»

Художники в диалоге с маркетплейсами приводят вполне достаточные подтверждения авторства, отметил старший юрист IP&IT-практики юридической фирмы BIRCH LEGAL Алексей Дарков: «Аргументы авторов и представленные доказательства, безусловно, свидетельствуют о возникновении у них прав».

В то же время он подчеркнул, что маркетплейсы связаны обязательствами с продавцами и потому не всегда могут удалить контент мгновенно. По процедуре им может понадобиться убедиться, что у магазина нет лицензии на использования контента, полученной у самого автора или у третьих лиц. «Стоит отметить, что рассмотрение споров самим маркетплейсом остается альтернативным способом пресечения нарушений исключительных прав. Этот механизм в любом случае не исключает для автора предусмотренные законом способы защиты нарушенных прав», - заключил Алексей Дарков.

С нарушением авторских прав на маркетплейсах сталкиваются не только представители фан-арт-комьюнити. Не так давно с претензиями к площадкам пришлось обратиться самому «Союзмультфильму». Это случилось после того, как в связи с премьерой «Чебурашки» интернет-магазины заполонили нелицензированные игрушки и мерч, использующие образ персонажа.

Не менее распространенная практика – копирование фотографий товара и карточек с его описанием. Ушлые продавцы находят удачное описание и изображение товара из числа представленных на сайте и начинают торговать под краденым лейблом. Покупатель вводит категорию, например, «электрочайник» или «рюкзак», видит множество карточек с одинаковыми изображениями и описаниями и искренне полагает, что речь идет об одном и том же продукте. С подобной проблемой на OZON сталкивался, например, российский бренд MONO MOOD. После того как компания сделала историю публичной, карточки с украденными фотографиями были скрыты для пользователей, однако, сам магазин Beautiful thing маркетплейс блокировать не стал, чем тот и воспользовался – очень скоро карточки с украденными фото были выложены вновь.

Примечательно, что до последнего времени клонирование профилей на OZON вообще не считалось нарушением. В пользовательском соглашении был пункт о том, что продавец предоставляет другим продавцам такое право. Этот пункт исключили из соглашения только после вала жалоб, когда юридической службе компании стало ясно, что договор не может противоречить нормам права.

Коллективные иски, административные штрафы или современные цифровые сервисы?

По словам первого заместителя председателя Комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, сегодня бороться с контрафактом маркетплейсы обязывают постановление Правительства РФ и их собственные договоры оферты, однако, давно назрела необходимость в специальном законе: «Пора переходить от довольно сложной конструкции из договора оферты, постановления Правительства и других нормативно-правовых актов к прямому регулированию на уровне закона. Для этого мы разрабатываем "закон о цифровых платформах", где планируем урегулировать все возможные вопросы, в том числе и ответственность за контрафакт. Маркетплейсы, как и продавцы товаров должны эту ответственность нести. Однако, в каком объеме, каким будет механизм - это требует обсуждения с участниками рынка»

Старший юрист компании «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Юрий Яхин в свою очередь полагает, что в условиях роста объемов параллельного импорта и продаваемых под его видом подделок маркетплейсы едва ли заинтересованы в активной борьбе с контрафактом: «Маркетплейсы конкурируют друг с другом и должны для этого не сокращать, а наращивать объем продаж. Поэтому вряд ли многие из них видят эффективную борьбу с контрафактом в топе своих приоритетов в ближайшей перспективе».

По словам эксперта, внутренние инструменты маркетплейсов часто попросту не справляются с валом претензий. В то же время сами платформы сформировали удобную для себя судебную практику, доказав, что они лишь «информационные посредники». «Последние не несут ответственности при отсутствии вины, если докажут, что приняли какие-то меры после заявления правообладателя. Но судебные механизмы - это долго и дорого, многие не решаются на них, к тому же, юристы маркетплейсов знают "свою" практику лучше обычных юристов, поэтому суды часто отказывают в иске», - пояснил Юрий Яхин.

Бороться с этой ситуацией можно тремя способами. Во-первых, через суды: по закону маркетплейс отвечает за отсутствие реакции на письменную претензию, и есть прецеденты, когда суды обязывали платформы выплатить правообладателями компенсацию. Особый случай такой борьбы с нарушениями – коллективный иск, практика пока что малораспространенная в России. «Объединение требований позволяет всем истцам разделить судебные расходы, при этом требования для ответчика будут кумулятивными, что существенным образом повлияет на его деятельность. При этом требовать можно не только денег, но и, например, создания условий для эффективной борьбы с продажей поддельной продукции», - пояснил юрист.

Во-вторых, может сработать повышение уровня ответственности: чем выше сумма расходов, тем чувствительнее процесс для нарушителя. К сожалению, сейчас наблюдается обратная тенденция: так, в законопроекте, который сейчас рассматривает Госдума, предусматривается ограничение ответственности за первое или «невиновное» (т.е. когда нарушитель "не знал и не должен был знать" о нарушении) совершение нарушения в отношении прав каждого истца - не больше ста тысяч рублей.

Наконец, третий механизм – административно-законодательный. По словам Юрия Яхина, в связи с перманентными скандалами на маркетплейсах уже некоторое время рассматривается возможность введения специального регулирования таких платформ. «В случае введения такого регулирования логична административная ответственность за несоблюдение норм закона. При включении в закон обязанности реагировать в определенные сроки или определенным образом риском сервиса становятся многочисленные штрафы или даже приостановление деятельности, в зависимости от того, какая ответственность предусмотрена. Слабость этого варианта в лоббизме самих площадок при принятии закона», - отметил юрист.

Данные об объеме контрафакта на российских маркетплейсах разнятся. Так, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) год назад приводила цифру в 0,1%. В то же время в марте 2023 года Общественная потребительская инициатива провела исследование на выборке из 450 торговцев с ведущих российских маркетплейсов и пришла к выводу, что порядка 50% продавцов как минимум игнорируют требования по обязательной маркировке продукции.

Многие эксперты отмечают, что проблема неэффективного пресечения нарушений связана с недостаточной компетентностью служб поддержки маркетплейсов в сфере интеллектуального права. Так, для того чтобы получить квалифицированный ответ на жалобу недостаточно нажать кнопку report и кратко изложить проблему, необходимо написать письменную претензию в юридический отдел компании. Во многом решению этой проблемы могла бы послужить автоматизация работы с жалобами, а также интеграция маркетплейсов с разнообразными сервисами депонирования и правоподтверждения. Сервисы депонирования и правоподтверждения в таком случае будут выступать в роли дополнительного «модератора», проверяя каждое новое изображение в карточке товара на уникальность по общей индустриальной базе изображений. Продавец и правообладатель в свою очередь смогут быть уверены, что их интеллектуальная собственность не появится ни на одном маркетплейсе без соответствующего разрешения. Наконец, глобальные маркетплейсы все более активно инвестируют в ИИ-системы, позволяющие бороться с контрафактом. Тот же Amazon в 2021 году вложил в такие инструменты 900 млн. долларов, и это позволило предотвратить 2 500 000 попыток создания мошеннических профилей.