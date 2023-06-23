МИД РФ объявил о введении новых ответных санкций против Евросоюза

Россия в ответ на 11-й пакет санкций расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.

В заявлении МИД РФ, которое опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства говорится, что в ответ недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей европейских институтов и стран-членов ЕС, которым запрещён въезд на территорию РФ.

В российский стоп-лист, в частности попали сотрудники силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран – членов ЕС, а также частные лица, причастные к оказанию военной помощи Киеву.

Ограничения затронут и представителей европейских структур, которые ответственны за введение антироссийский рестрикций и пытающихся подорвать отношения РФ с другими государствами. Кроме того, ограничения распространены на парламентариев стран Евросоюза, продвигающих конфронтационную повестку с Россией.

Как ранее писал «Эксперт», Еврокомиссия 23 июня сообщила, что Совет ЕС утвердил новый, 11-й пакет санкций против России, который предусматривает ограничения в отношении 87 юрлиц и дополнительные запреты на транзит товаров через нашу страну.

