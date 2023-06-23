Минобороны сообщило о новых успехах российской армии в зоне СВО

Минобороны РФ сообщило о новых успехах российской армии в зоне проведения специальной военной операции.

Согласно оперативным данным, которые на брифинге 23 июня сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, минувшей ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки ВС РФ успешно отражены четыре атаки ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское, Бердычи и Марьинка (ДНР). Уничтожено более 90 боевиков, 3 пикапа, 2 боевые бронированные машины и 2 гаубицы (Д-20 и «Мста-Б»). В районе населённого пункта Часов Яр (ДНР) ликвидирован склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны.

На Южно-Донецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток» ВС РФ, ударов авиации и огня российской артиллерии на Времевском выступе отражены три атаки сводных подразделений ВСУ.

На Положском тактическом направлении, а также в районе населённого пункта Марфополь Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Общие потери ВСУ на этих двух направлениях составили более 130 боевиков, 5 танков, 4 автомобиля, 3 БМП, 3 боевые бронированные машины, 2 гаубицы Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений «Западной» группировки ВС РФ уничтожено до 30 боевиков, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины и самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства. В районе населённого пункта Тимковка (Харьковская область) пресечена деятельность 2-х украинских ДРГ.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии группировки «Центр» ВС РФ нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе населённого пункта Площанка (ЛНР) и в Серебрянском лесничестве. В районах населённых пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР) пресечена деятельность 2 украинских ДРГ. Уничтожено до 90 боевиков, 2 БМП, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 2 гаубицы (Д-20 и Д-30).

На Херсонском направлении в результате огневого поражения российские силы уничтожили более 40 боевиков, 4 автомобиля и артиллерийскую систему М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах.

Российские средства ПВО перехватили 4 тактические ракеты «Точка-У» и 15 снарядов РСЗО HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США. Кроме того, уничтожено 11 БПЛА в районах населённых пунктов Спорное, Липовое, Красная Поляна (ДНР), Акимовка и Копани (Запорожская область).

За всё время проведения СВО российские силы уничтожили 444 самолёта, 240 вертолётов, 4 751 БПЛА, 426 ЗРК, 10 297 танков и других боевых бронированных машин, 1 129 боевых машин РСЗО, 5 204 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 11 126 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как ранее писал «Эксперт», по данным начальника пресс-центра группировки «Восток» Вадима Астафьева, российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов и пункт временной дислокации украинских войск на территории ДНР, а также сорвали ротацию личного состава 241-й бригады территориальной обороны ВСУ На Лисичанском направлении.