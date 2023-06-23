Мир растущей экономики будет называться Индо-Китай

Как полагают аналитики международного рейтингового агентства Fitch, темпы роста мирового ВВП в 2023 году могут вырасти до 2,4%. Как сообщает «Интерфакс», еще в марте агентство ожидало, что этот показатель составит не выше 2%. Однако в том же в Fitch констатировали, что перспективы экономики в 2024 году ухудшаются, и понизили прогноз роста мирового ВВП на 2024 год с 2,4% до 2,1%.

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Как говорится в обновленном обзоре Global Economic Outlook (GEO), глобальная экономика сохраняет гибкость, однако в условиях упрямо высокой базовой инфляции мировым центробанкам придется продолжать ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы.

«Поскольку корректировка денежно-кредитной политики и влияние этого фактора на экономику окажутся более длительными, чем ожидалось, перспективы экономики в 2024 году ухудшаются», — отмечают в Fitch.

Улучшение ожиданий агентства на текущий год связано, преимущественно, с развивающимися рынками. Прогноз их роста на 2023 год без учета Китая повышен с 2% до 2,9%. Улучшены прогнозы для Бразилии, Индии, Мексики и России. А прогноз роста китайской экономики увеличен при этом с 5,2% до 5,6%.

«Восстановление экономики КНР несколько замедлилось в последние месяцы, однако потребление нормализуется, и макроэкономическая политика начинает смягчаться», — говорится в обзоре.

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Прогноз подъема ВВП США на текущий год Fitch повысило до 1,2% с 1%. Эксперты агентства ожидают мягкой рецессии в американской экономике в четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024 года. Прогноз на 2024 год понижен до 0,5% с 0,8%.

Ожидания для экономики еврозоны не изменились: агентство прогнозирует увеличение ВВП региона на 0,8% в текущем и на 1,4% в следующем году. «Газовый кризис в регионе ослабевает, однако ЕЦБ продолжает ужесточать политику», — говорится в обзоре.

Для экономики Великобритании эксперты Fitch по-прежнему прогнозируют в 2023 году рецессию.

Агентство отмечает, что показатели базовой инфляции в мире остаются высокими, несмотря на общее замедление темпов роста потребительских цен.

Fitch ожидает, что Федеральная резервная система и Европейский центральный банк поднимут ключевые процентные ставки еще по два раза в ближайшие месяцы и доведут их до 5,75% и 4,5% (ставка по кредитам), а Банк Англии повысит ставку до 5,25% с нынешнего уровня в 4,5%. Эксперты агентства не ожидают снижения ставок Федрезервом, ЕЦБ и британским ЦБ до 2024 года.

Инфляция-2023 кое-где отступает

Ключевым фактором изменения прогноза роста мирового ВВП в текущем году до 2,4% стало именно обновление данных по развивающимся рынкам (EM), подтверждает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. По его мнению, основной темп роста ВВП придется на Китай и Индию — в том числе из-за размера внутренних рынков.

Позитивные прогнозы по ВВП России связаны с низкой базой и денежно-кредитной политикой. Инфляция на российском внутреннем рынке с начала года составила, по данным Росстата, 2,61%. В середине июня (14—19 числа) она замедлилась до 0,02%.

Майская инфляция потребительских цен в ЕС находилась на уровне 6,1%, что стало самым низким показателем более чем за год — с февраля 2022 г. Однако, обращает внимание Чеврычкин, показатель остается от целевого значения ЕЦБ — 2,0%. Цены на энергоносители хотя и снизились в мае на 1,8%, но после роста на 2,3% в апреле. Базовый уровень инфляции снизился в мае до 5,3% (самого низкого с января), но он не включает энергию, продукты питания, алкоголь и табак.

Инфляция в США снизилась в мае до 4% — самого низкого уровня с марта 2021 года и чуть ниже рыночных ожиданий в 4,1%. Это обусловлено снижением цен на энергоносители.

В Азии инфляция, согласно прогнозам, будет в этом и следующем году умеренной — до 4,2% и до 3,3% соответственно, постепенно приближаясь к средним показателям, наблюдавшимся до пандемии.

В результате, полагает Чеврычкин, общая инфляция должна снизиться в этом году во всех субрегионах, кроме Южной Азии, где сильное обесценивание валюты в Пакистане и Шри-Ланке вызывает рост импортных и внутренних цен.

Латиноамериканские страны вероятнее всего также проходят пиковые значения по инфляции. Колумбия является последней страной, которая преодолела инфляцию, с двумя месяцами дезинфляции в апреле и мае, но, тем не менее, с самым высоким среди стран Южной Америки майским уровнем — 12,4%. Ярким исключением из общего процесса выглядит Аргентина: цены здесь выросли в мае на 7,8% в месячном исчислении, а инфляция к концу текущего года достигнет 150% — по сравнению с 95% в 2022 г.

В Коста-Рике, напротив, в мае наблюдалось одно из самых сильных падений инфляции: на 0,9% в годовом исчислении, по сравнению с пиковым показателем 12,1% в августе прошлого года.

Два локомотива одной мировой экономики

Рост развивающихся экономик более высокими темпами, чем в США и Европе, сохраняется уже не одно десятилетие, напоминает ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. В текущей общемировой ситуации улучшение прогнозов может показаться странным, но для этого есть свои причины, уверен он.

Главными локомотивами развивающегося мира остаются КНР и Индия. В отличие от США и еврозоны, инфляция в этих странах заметно быстрее замедлилась до значений, которые позволили местным регуляторам приступить к стимулирующим мерам. В Китае даже присутствует дефляция цен производителей, что постепенно транслируется в низкие темпы роста цен потребления.

В соседней Индии рост потребительских цен замедлился в мае 2023 года до 4,25%, что является минимальным значением почти за два года.

«Для Индии такие темпы роста цен уже близки к исторически минимальным. Более того, цены производителей в апреле показали снижение на 0,92% в годовом выражении. То есть, дефляция оптовых цен присутствует и будет транслироваться в более слабые инфляционные риски для потребителей», — рассказывает Андрей Кочетков.

В таких условиях у властей, уверен эксперт, есть возможность осуществлять стимулирующие меры, которые приведут к более высоким темпам роста ВВП по сравнению с развитыми странами, где прежний цикл смягчения привёл к всплеску инфляции и текущей необходимости ужесточения денежной политики.