Найдены обломки пропавшего во время спуска к «Титанику» батискафа

В ходе операции по поиску пяти человек, пропавших в Атлантическом океане во время туристической экспедиции к «Титанику», обнаружено пять крупных обломков батискафа, на котором они совершали спуск.

По словам контр-адмирала береговой охраны Джона Могера, которые приводит CNN, поисковые отряды продолжают исследовать местность, они пытаются найти тела находившихся на борту людей; характер обломков указывает на то, что на судне произошел «направленный вовнутрь» взрыв, который вероятно стал причиной гибели экипажа подлодки.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя флота, сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв батискафа через несколько часов после потери связи с ним. По данным американской береговой охраны, аппарат, предположительно, взорвался примерно в 500 м от «Титаника».

В понедельник стало известно, что пятеро подводных туристов пропали во время стартовавшего 18 июня погружения в батискафе «Титан» к обломкам затонувшего в 1912 году корабля в Атлантическом океане. Запас воздуха в подлодке был рассчитан на 96 часов. Связь аппарата с плавучей базой «Полярный принц», с которой спускался «Титан», прервалась менее чем через два часа после начала экспедиции.

Береговая охрана направила в район погружения, который находится в 1450 км восточнее побережья штата Массачусетс, суда и самолет C130, к поискам подключились береговая охрана и Вооруженные силы Канады.

Позднее выяcнилось, что на борту «Титана» находятся, в частности, владелец компании Action Aviation британский миллиардер Хэмиш Хардинг и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, которому принадлежит аппарат.

Стоимость одного места в восьмидневной экспедиции от компании OceanGate Expeditions составляет $250 тыс.