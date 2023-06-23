Объединенная двигателестроительная корпорация начала работать над ПД-8 для вертолета Ми-26

ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация) приступила к работе над двигателем ПД-8 для вертолетов линейки Ми-26.

Об этом рассказал гендиректор ОДК Вадим Бадеха во время открытия нового Центра конструкторских разработок и научных исследований ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре, передает ТАСС.

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«ОДК-Кузнецов стал головным разработчиком нового, самого большого двигателя для отечественных тяжелых вертолетов на базе газогенератора ПД-8. Работа над ПД-8В — инициатива Объединенной двигателестроительной корпорации, его создание будет вестись в тесной кооперации наших предприятий. <…> Новый двигатель ПД-8В будет полностью адаптирован к платформе вертолетов линейки Ми-26», — цитирует Бадеху агентство.

Глава корпорации отметил, что у двигателя будут преимущества перед аналогами. В частности, в нем будет применяться цифровая система автоматического управления, мощность силовой установки будет выше на 15%; помимо этого, она будет обладать более высокой топливной эффективностью.

Сообщается, что в Центре «ОДК-Кузнецов» сформирована команда, которая ведет работу над проектом.

