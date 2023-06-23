ОДК открыла в Самаре Центр конструкторских разработок и научных исследований на 10 тыс. кв. м

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) «Ростеха» открыла в Самаре новый Центр конструкторских разработок и научных исследований.

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Как сообщается на сайте госкорпорации, в строительство комплекса площадью более 10 тыс. кв. м инвестировано свыше 1,5 млрд руб.

В церемонии ввода в эксплуатацию Центра «ОДК-Кузнецов» приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, первый замглавы «Ростеха» Владимир Артяков и гендиректор ОДК Вадим Бадеха.

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В новом опытно-конструкторском бюро, оснащенном передовой техникой и современной IT-инфраструктурой, организовано 500 высокотехнологичных рабочих мест для инженеров-конструкторов и работников технических служб; здание центра оборудовано системами инженерного анализа и проектирования, а также собственными системами хранения и обработки данных. Уточняется, что ОКБ займется разработкой перспективных силовых установок для авиации, космоса и энергетики.

«Открытие нового здания ОКБ — знаковое событие для предприятия и всей отрасли. Это суперсовременный интеллектуальный центр, который будет формировать будущее двигателестроения на ближайшие десятилетия. Его оснащение позволит разрабатывать новые газотурбинные двигатели полностью в виртуальной среде с применением "цифровых двойников" и существенно сократить сроки создания — до 4–5 лет. "ОДК-Кузнецов" имеет мощную инженерную школу, высококлассных специалистов, которые благодаря этому центру смогут реализовать весь свой потенциал и обеспечить страну авиационными, космическими и энергетическими силовыми установками», — приводятся слова Владимира Артякова.

«ОДК-Кузнецов» — одно из самых высокотехнологичных предприятий РФ, имеющее современную производственную базу. В модернизацию мощностей уже инвестировано более 40 млрд руб., открыты 12 новых объектов; планируется запустить еще несколько.