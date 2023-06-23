Опубликован новый рейтинг доверия Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал на своём официальном сайте новый рейтинг доверяя президенту РФ Владимиру Путину.

Согласно опросу, подавляющее число россиян доверяет российскому лидеру. Об этом, в частности, заявили 76,1% респондентов. Таки образом, за последнюю неделю рейтинг Путина вырос на +1,4 п.п. Уровни положительной оценки работы премьер-министра Михаила Мишустина и его Кабинета составили 53,3% (+1,2 п.п. за неделю) и 50,7% (+2,0 п.п.) соответственно.

На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,9% участников опроса (+0,0 п.п.), Михаилу Мишустину — 61,8% (+0,2 п.п. за неделю). Среди лидеров также Геннадию Зюганову – 35,7% (+1,3 п.п.) и Сергей Миронов – 32,6% (+5,8 п.п.). Леониду Слуцкому доверяют 18,4% респондентов (+1,2 п.п). за неделю), а Алексею Нечаеву – 8,9% (+1,1 п.п.).

Среди политических партий наивысший рейтинг «Единой России» – 39,3% (+0,7 п.п.). В тройке лидеров также КПРФ – 10,0% (-0,2 п.п) и ЛДПР – 8,6% (-0,9 п.п.) за неделю).

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 12 по 18 июня среди 1,6 тыс. россия в возрасте от 18 лет путём телефонного опроса на основе полного списка абонентов, задействованных на территории страны. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.