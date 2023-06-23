Овчинский: в Москве к ноябрю построят новый цех лифтового завода

В московском районе Гольяново наполовину завершили строительство нового цеха лифтостроительного завода «МЭЛ». Объект, который появится в рамках масштабного инвестиционного проекта, возводят опережающими темпами и планируют завершить к ноябрю 2023 года.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, сейчас работы в цехе выполнены на 50%: закончена сборка металлокаркаса и земляные работы. На финише находится установка перекрытий и крыши, идет подключение цеха к внешним энергоносителям. После ввода в эксплуатацию в новом цехе создадут 85 рабочих мест, добавил он.

По планам, к концу 2023 года компания получит заключение о соответствии (ЗОС) на здание. За счет расширения производственных площадей выпуск продукции вырастет в 1,5 раза – до четырех тысяч лифтов в год.

Завод «МЭЛ» в этом году отмечает, 70-летие, сообщил генеральный директор компании Руслан Родиков. Предприятие продолжает развитие на протяжении всего этого времени, и помимо нового цеха разрабатывает и производит новые линейки скоростных лифтов. За счет цифровизации и автоматизации компания достигает высоких стандартов продукции и увеличения объема производства, подчеркнул гендиректор.

В столице инвесторы могут воспользоваться 20 инструментами поддержки. В прошлом году в рамках антикризисных мер в городе начали выделять участки для реализации масштабных инвестиционных проектов по льготной ставке аренды один рубль в год. За счет это компании могут снизить затраты на создание рабочих мест и в короткие сроки наладить выпуск важной для столицы продукции.