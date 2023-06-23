Патрушев: Пентагон может создавать расово-ориентированные вирусы

Биологические программы Пентагона могут быть нацелены на создание опасных «расово-ориентированных» штаммов вирусов.

Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил 23 июня в Алма-Ате на первой встрече секретарей Советов безопасности в формате «Центральная Азия и Россия», передаёт РИА Новости.

Там, в частности, обсуждалась безопасность Центральной Азии и России в современных условиях. По словам Патрушева, особое беспокойство сейчас вызывают курируемые Пентагоном биологические программы на территории региона.

«Опыт Украины показывает, что практически все они имеют двойное назначение и могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов», – предупредил секретарь Совбеза РФ.

Как ранее писал «Эксперт», в начале апреля текущего года в Госдуме РФ обсудили результаты расследования деятельности биологических лабораторий Пентагона на Украине.

Приведённые факты шокирую. Например, отмечалось, что представляющие опасность американские биолаборатории распространены по странам СНГ намного шире, чем известно общественности, и окружают территорию государств, которых США считают своими соперниками или противниками.

