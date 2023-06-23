Первым резидентом площадки ОЭЗ «Руднево» стал производитель медицинских пеленок и подгузников

Предприятие «ВИП-Камилла» стало первым предприятием на площадке «Руднево» особой экономической зоны столицы, которое получило статус резидента. Компания выпускает абсорбирующее белье медицинского назначения – пеленки и подгузники для взрослых – по офсетному контракту. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Как напомнил руководитель департамента, в «Руднево» уже разместили производства 16 компаний, большая часть из которых занимается беспилотными авиасистемами. Офсетный контракт на абсорбирующее белье с «ВИП-Камилла» заключили в начале 2023 года. Инвестор вложит в проект площадью 5,5 тыс. кв.метров порядка 417 млн рублей и создаст 74 рабочих места. В первый год будут выпускать 70 млн подгузников и 34 млн пеленок. Затем объемы производства вырастут до 120 млн и 75 млн штук соответственно.

Подгузники начнут поставлять в лечебные учреждения социальной защиты столицы в августе 2023 года, а пеленки – во втором квартале 2024 года.

Предприятие будет использовать на площадке современное оборудование. Оно уже поступило в «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» и проходит таможенные процедуры, пояснил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. Монтаж технологических линий для выпуска подгузников займет 14-16 дней.

По словам генерального директора «ВИП-Камилла» Учара Уйгара, предприятию было важно получить статус резидента, поскольку он дает серьезные налоговые преференции. По офсетному контракту компания планирует реализовывать около 30% произведенной продукции. Остальная часть будет направлена в крупные торговые сети, добавил он.