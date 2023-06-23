В России изготовили первый образец самого мощного в мире ракетного двигателя

НПО «Энергомаш» произвело первый летный двигатель РД-171МВ для перспективной ракеты-носителя «Союз-5».

«В июне 2023 года в Научно-производственном объединении "Энергомаш" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") завершилось изготовление жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ для первых летных испытаний новой ракеты-носителя "Союз-5"», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

В текущем году планируется завершить сборку РД-171МВ для второй ракеты «Союз-5», а также изготовить двигатель для третьей летной ракеты, информирует госкорпорация.

Отмечается, что договор по программе создания двигателя подписан в 2019 году, однако работы стартовали еще летом 2017 года.

«За это время выпущены и согласованы конструкторская (включая электронную) и техническая документации, подготовлено производство к изготовлению РД-171МВ, проведена автономная отработка агрегатов, деталей и сборочных единиц двигателя, произведены и поставлены в РКЦ «Прогресс» макет для динамических испытаний и двигатель для холодных и огневых стендовых испытаний первой ступени ракеты», — указывается в сообщении.

Следующими этапами программы станут межведомственные испытания РД-171МВ и серийная поставка двигателей для ракет «Союз-5», рассказали в «Роскосмосе».

РД-171МВ — жидкостный ракетный двигатель, он ляжет в основу ракеты «Союз-5». Тяга агрегата превысит 800 т, что делает его самым мощным в мире.

В августе прошлого года «Роскосмос» сообщил об успешном завершении огневых испытаний двигателя.

Двухступенчатая ракета-носитель среднего класса «Союз-5» создается в рамках ОКР «Феникс» на двигателе РД-171МВ. Ее планируется запускать с «Байконура» в рамках совместного с Казахстаном проекта. «Союз-5» способен вывести на опорную орбиту до 17 т.