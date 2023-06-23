Российские военные сорвали ротацию украинских боевиков на Лисичанском направлении

Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов и пункт временной дислокации украинских войск на территории ДНР.

Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Вадим Астафьев, передает «РИА Новости».

«Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки, пункт временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке», — сообщил Астафьев.

По словам начальника пресс-центра, в результате контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили также САУ Krab в районе Ивановки, радиолокационную станцию AN/TPQ в районе Миньковки, 152-миллиметровую буксируемую гаубицу 2А65 «Мста»в окрестностях села Острое и два миномета близ Марьинки и Красногоровки.

На Лисичанском направлении подразделения Восточной группировки сорвали ротацию личного состава 241-й бригады территориальной обороны ВСУ, добавил Астафьев.