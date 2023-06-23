«Ростех» нарастит производство измерительных приборов для российских предприятий

Производственная площадка холдинга «Швабе» увеличит выпуск микроскопов, автоколлиматоров, счетчиков и других приборов.

Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Ростех», в которую входит компания.

Согласно решению, принятому в ходе состоявшейся на территории Новосибирского приборостроительного завода рабочей встрече с участием руководителя Росстандарта Антона Шалаева и главы Минпромторга Новосибирской области Андрея Гончарова, отгружать устройства будут на российские предприятия машиностроения и микроэлектроники, а также в лаборатории и НИИ.

Техника Новосибирского приборостроительного завода используются во многих сферах — от медицины до авиации, что особенно актуально в условиях необходимости импортозамещения. «Мы осознаем необходимость в увеличении производства. Продукция нашего завода не уступает по своим характеристикам зарубежным аналогам, а в некоторых случаях и превосходит их. Это позволяет предприятиям, на которые мы осуществляем поставки, продолжать развиваться и не останавливать рабочие процессы», — заявил гендиректор предприятия Антон Клоков.

В линейку продукции, производимой принадлежащим «Швабе» заводом, входят цифровые оптические квадранты, инструментальные микроскопы, в том числе дополняемые видеомодулями и ПО, а также измерительные проекторы, оптические делительные головки, автоколлиматоры, счетчики электроэнергии и прочие приборы.