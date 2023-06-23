Санкции не спасли рубль от снижения

В первый час после открытия торгов на Московской бирже на валютном рынке наблюдалось небольшое давление продавцов долларов и евро. Но их запланированные на сегодня объемы продаж были очень скудны, и уже с 11.00 мск. рубль стал слабеть.

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По итогам дня российская валюта потеряла к доллару 0,8% стоимости. Последняя сделка прошла по котировке 84,7 руб. за доллар.

Это выглядит пугающе. В первой половине следующей недели бизнес должен завершить уплату налогов в бюджет.

Обычно за несколько дней перед этим экспортеры существенно увеличивают продажу валюты, в результате чего рубль растет. Однако в июне налоговый период лишь остановил девальвационные процессы.

Вполне логично предположить, что после уплаты дани государству экспортеры сократят продажу долларов и юаней, и рубль ждет еще одна волна снижения.

«Попытки "россиянина" воспользоваться повышенным спросом в рамках налогового периода пока не привели к каким-либо достижениям. Поэтому есть вероятность того, что после ухода фактора налоговых платежей рубль вновь подвергнется атаке и сдвинется в диапазон 85,0-87,0 за доллар. Как минимум, этому способствует среднесрочная тенденция ухудшения торгового баланса», — предупреждает ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Проигнорировали трейдеры и введение 11-го пакета антироссийских санкций, наиболее болезненным пунктом в котором стал запрет на поставку из ЕС в Россию автомобилей с объемом двигателя выше 1900 куб. см.

В целом санкции не очень страшны, но они приведут к затруднению импорта, его удорожанию и, вероятно, снижению спроса на валюту.

С точки зрения технического анализа, пара доллар-рубль 8 дней бьется в коридоре 83,5-85. Сегодня именно верхняя его граница остановила падение рубля. Спекулянты пока боятся агрессивно играть против рубля, поскольку в понедельник и вторник на рынок могут выйти большие объемы валюты.

Однако с середины следующей недели рублевые «медведи» активизируются. С большой вероятностью отметка 85 руб. за доллар не устоит, и тогда следующей целью снижения курса российской валюты станет район 89-90 руб. за доллар.

Ранее на рынке были предположения, что при уходе курса выше 85 руб. за доллар в торги вмешается Банк России, в том числе и из-за того, что слабеющий рубль неизбежно приведет к росту инфляции. Но пока регулятор сохраняет полное спокойствие. Вероятно, его действия ограничатся повышением ключевой ставки 21 июля как минимум на 0,5 п.п., что рублю не очень поможет.

Российский рынок акций начал день со снижения широким фронтом. На пике Индекс Мосбиржи терял 1,7%.

Здесь главным страхом стала подешевевшая на процент за азиатские торги нефть. Нефть же в свою очередь боится повышения процентных ставок в США, что затормозит мировую экономику и снизит спрос на сырьевые активы.

Однако после обеда нефть начала демонстрировать попытки подрасти. Хотя «черные быки» даже не рискнули попробовать на прочность сильную поддержку $72 за баррель.

Прекращение падения нефти остановило и снижение Индекса Мосбиржи. В последний же час торгов по рынку прокатилась заметная волна покупок. В этом году по понедельникам в подавляющем большинстве случаев рынок акций растет, иногда сильно, поэтому спекулянты под занавес торгов прикупили бумаг с целью продать их в понедельник.

Удивительно, но сегодня намного лучше других были акции сталеваров. Подорожавшая на 2,1% «Северсталь» вообще заняла первую строчку лидеров роста, капитализации ММК и НЛМК увеличились примерно на процент. Инвесторы проигнорировали решение стран ЕС не покупать металлопродукцию, если она изготовлена из российского сырья. Впрочем, пока не понятно, как они это будут контролировать.

На процент выросла «Роснефть», не желая корректироваться после мощного полуторамесячного ралли. Пока по бумаге формируется боковой канал с границами 475-485 руб. Сегодня «Роснефть» завершила день посередине этого диапазона.

Из высоколиквидных акций стоит отметить 0,6-процентный рост «Норникеля», который пытается не упасть ниже 15 тыс. руб., но при этом не найдет поводов, чтобы отправиться вдогонку за далеко ушедшим вперед рынком.

Все эти бумаги во многом поддержало ослабление рубля.

В целом же по итогам дня Индекс Мосбиржи снизился на 0,8%, но остался выше промежуточной поддержки 2780 пунктов. Пробой этого уровня с высокой вероятностью отправит индикатор еще на 30 пунктов ниже.