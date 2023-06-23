В новых проектах Сбербанка видна смена вектора

Как сообщило утром агентство ТАСС, Сбербанк планирует в 2023 году открыть «Школу гостеприимства» для обучения гидов, на его базе «Манжерока» на Алтае. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

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«Сейчас мы занимаемся тем, чтобы здесь объединить всех отельеров и создать здесь "Школу гостеприимства", которая будет включать в себя всю линейку Hospitality в том числе обучение гидов», — цитирует его агентство. Греф добавил, что программы обучения банк «экспортирует» из Крыма, из курорта Mriya Resort & Spa в Ялте. Необходимость «Школы» на Алтае он объяснил огромным дефицитом персонала.

«"Школа гостеприимства" — это классная история, на поляне образования должно быть много цветов, говорит Леонид Гункевич, заместитель председателя комитета по туризму, координатор по Уральскому федеральному округу «Деловой России», генеральный директор Управляющей компании туркластерами Свердловской области. — «Важно предусмотреть гибкость и разнообразие образовательных треков и их взаимоувязанность с историческим и природным контекстом территории».

Да, история действительно замечательная, с учетом приоритетности внутреннего туризма, но в самой по себе этой новости не было бы ничего особенного, если бы не ее место среди других сообщений о направлении развитии бизнеса Сбера. Напомним, недавно появились сообщения о строительстве нового города — Сберсити.

«Сбербанк возводит в Рублево-Архангельском мини-город на 65 тыс. жителей и 70 тыс. рабочих мест, всего планируется 4 млн квадратных метров жилья и офисов. Активная фаза строительства началась еще в 2020 году, но до последней недели квартиры на свободном рынке не продавались, а работы шли едва ли не в секретном режиме», — пишет журнал «Эксперт».

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Его особенности — большое количество рабочих мест, что нехарактерно для преимущественно рекреационного или «спального» характера новых подмосковных поселений и макрорайонов. Сбербанк возводит в Рублево-Архангельском мини-город на 65 тыс. жителей и 70 тыс. рабочих мест. Всего планируется 4 млн квадратных метров жилья и офисов.

Активная фаза строительства началась еще в 2020 году, но до последней недели квартиры на свободном рынке не продавались, а работы шли едва ли не в секретном режиме.

«В России наконец появляются интересные проекты под разные целевые аудитории. Проект Сбера решает проблему маятниковой миграции и, судя по описанию и рендерам, должен закрыть все потребности будущих жителей — такой многофункциональный город, государство в государстве. Здесь главное, чтобы заложенный в проекте баланс “жизнь-работа-отдых” сохранился, и новый район не превратился в банальную жилую застройку, — комментирует этот проект Леонид Гункевич. — Безусловно РФ нужен пример, на который можно ориентироваться другим городам. СберСити поставил высокую планку для развития девелопмента и современной городской среды».

Системный переход

Еще несколько лет назад Сбербанк, переименовавшись в Сбер (о ребрендинге Сбербанка в Сбер, который является не только банком, было объявлено в сентября 2020 года), объявил о превращении из банка в экосистему. Но сейчас все чаще звучит старое, оно же юридическое название — Сбербанк.

И в свете развития компанией новых для нее направлений встает вопрос: куда движется Сбербанк? Объявив себя примерно три года назад не столько банком, сколько цифровой экосистемой, более года назад Сбербанк заявил о намерении выделить блок e-commerce, приносивший убытки, в отдельную структуру. Тема экосистемы ушла из публичных заявлений.

Впрочем, и в целом мода на них, или на это броское наименование, пошла на спад. На сайте банка в ответ на поисковый запрос «экосистема» вы попадете на информационную страничку, где само это слово не встречается, а перечислены цифровые услуги — без активных ссылок на них.

«Сбер не отказался от идеи быть некой экосистемой», — считает член экспертного совета по защите прав розничных инвесторов, инвестсоветник в реестре ЦБ Юлия Кузнецова. «И “Школа гостеприимства” — это новый проект, в рамках того самого Сберуниверситета, который уже 4 года обучает и создает среду и систему обучения для руководителей высшего и среднего звена российских и международных компаний и менеджеров экосистемы Сбера», — поясняет она.

Компания развивается, отмечает эксперт, но сейчас, в период острой нехватки профессионалов, упор сделан, прежде всего на взращивание ключевых сотрудников для себя. Kopпopaтивный yнивepcитeт Cбepбaнкa дoлгoe вpeмя oбcлyживaл тoлькo coтpyдникoв, нo ceгoдня oткpыт для вcex жeлaющиx. Здecь мoжнo пpoкaчaть «мягкиe» нaвыки, кoтopыe нeoбxoдимы для пocтpoeния ycпeшнoй кapьepы.

Корпоративный университет как отдельная «дочка» Сбербанка, напоминает Юлия Кузнецова, был создан в 2012 году, и в апреле 2014-го получил лицензию на осуществление программ дополнительного профессионального образования. В декабре 2014-го открылось его новое здание в подмосковной деревне Аносино на берегу Истры. Поэтому школу на Алтае можно рассматривать как еще одно, схожее по характеру направление.

Вообще, уверен Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute, экосистема офлайн важна не менее цифровой. Сбер еще в прошлом году отказался от активов экосистемы Оkko, «Звук», ЦРТ, «Эвотор» и SberCloud и SberGames. Отчасти это произошло из-за санкций, которым подверглись данные компании.

«В то же время, на мой взгляд, есть ещё одна существенная проблема — отсутствие достаточного количества квалифицированных IT-специалистов и приемлемых отечественных комплексных решений в области защиты большого объема данных. Не думаю, что Сбер и другие развивающие экосистемы полностью отказались от разработки своих оригинальных технологий, работа скорее всего ведется», — говорит аналитик.

Как считает Николай Переславский, развитие экосистемы-офлайн в Горном Алтае имеет большую перспективу. Развитие туризма, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций для развития инфраструктуры республики, экология далеко не весь перечень направления деятельности Сбера.

Как напоминает эксперт, еще осеню 2021 года банк инициировал программу по восстановлению лесов на всей территории России. До конца 2023 года волонтёры Сбера вместе с движением ЭКА планируют посадить 1 млн деревьев.

Отметим, что, хотя в ходе нашего традиционного небольшого экспресс-опроса эксперты, скорее, не увидели в направлении развития Сбербанка значимой смены вектора, она тем не менее заметна. Но, конечно, требует подробного анализа. Характерно, впрочем, что сама по себе концепция «не только банк» сохраняется. Но теперь она стала куда ближе к земле, переходя из «цифры» в такие традиционный сферы, как девелопмент или гостиничный бизнес.