В ожидании газа

Уровень газификации российских городов к концу 2022 года достиг 73%, при этом в Восточной Сибири этот показатель не доходит и до 10%. Самая плачевная ситуация в Иркутской области, где газификация составляет всего 1%. Казалось бы, в ключе действия федеральной программы «Чистый воздух» регион уже должен был начать переходить на экологичный уголь, однако реализация проекта постоянно стопорится. Как считают опрошенные «Экспертом» специалисты, причина – в отсутствии конкуренции на газовом рынке. Подробнее – в нашем материале.

С надеждами, но без газа

По данным Росстата, на данный момент каждая 15-я российская семья вынуждена отапливать свое жилье с помощью печей. Значительная часть этих семей проживает в Сибири, где добывается более 75% угля в стране. В Приангарье, которое мечтает перейти на газ еще с конца прошлого века, работают крупнейшие угольные предприятия страны. Поэтому и выходит, что углем топить выгоднее.

Между тем, уголь – не самый экологичный вид топлива, а изношенное оборудование в котельных только увеличивает вредные выбросы и делает расход угля менее экономным. При этом для Иркутской области чистота воздуха и безопасная окружающая среда – критически важны. Здесь располагается объект Всемирного наследия ЮНЕСКО озеро Байкал. Перевод на газовое отопление помог бы снизить общий объем выбросов загрязняющих веществ в 2-2,5 раза, считают экологи. «Сжигание в домовых печах угля приводит к загрязнению воздуха бензапиреном, чрезвычайно токсичным и опасным для природы и человека соединением. Устранить это можно за счет перевода теплоснабжения Центральной экологической зоны Байкальской природной территории на более чистые виды отопления. Многие проблемы при этом могли бы быть сняты подачей природного газа», - пояснил директор Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Валерий Стенников.

Такая ситуация с угольным отоплением входит в противоречие с федеральным проектом «Чистый воздух», который направлен на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Среди участников проекта – сибирские города Братск, Красноярск, Норильск, Омск, Челябинск и другие. К 2030 году объем выбросов должен быть снижен в два раза

Что касается газа, то нельзя сказать, что его в Сибири нет. Одно только Ковыктинское месторождение газа с запасами 1,8 трлн куб. м газа и 65,7 млн тонн газового конденсата могло бы покрыть немалую часть потребностей региона. Тем не менее, оказалось, что выгоднее поставлять эти запасы на экспорт.

«„Газпрому“ и государству нужна экспортная выручка. С учетом падения на 46% зарубежных поставок газа, значительная часть которых приходилась на Европу, Китай становится самым очевидным источником получения экспортной выручки – иностранной валюты для международных торговых отношений. Кроме того, КНР будет постепенно выходить из коронавирусной заморозки, наращивать производство, а значит промышленности для работы будет нужен газ», - сообщил в разговоре с «Экспертом» Алексей Фирсов, генеральный директор Центра «Платформа».

По словам председателя красноярского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество» Павла Гудовского, в Приангарье на данный момент 14 месторождений газа, которые через дочерние предприятия принадлежат «Газпрому», но не используются. «Нам предлагают подождать, пока «Газпром» построит «Силу Сибири-2». Однако задача этой магистрали – поставка газа в Китай. Эксперты говорят, что у Поднебесной такая потребность в газе, что весь объем голубого топлива, что пойдет по «Силе Сибири-2», уйдет на китайский рынок. Поэтому большой вопрос, останется ли что-то для сибирских городов», - сказал он в разговоре с корреспондентом «Эксперта» Гудовский.

Свободный рынок

Добыть газ – полбеды. Его еще надо подвести к домам, а для этого регион надо обеспечить соответствующей инфраструктурой. По данным экспертов, на создание такой инфраструктуры с учетом государственной поддержки для газоснабжения только одного Красноярского края потребуется 2-3 года и от 50 до 100 млрд рублей. Между тем, фундаментальное технико-экономическое обоснование газификации Приангарья проводилось еще в 2000-х и его давно следует обновить, считает Павел Гудовский.

В мае сейчас губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что правительство Иркутской области вместе с «Газпромом» занимается актуализацией программ газоснабжения, в рамках этой работы потребуется уточнить перечень потенциальных потребителей газа. Из последних планов – газифицировать 9 населенных пунктов региона и направить на эти цели 26 млрд рублей. К слову, к началу 2023 году регион уже получил более 500 млрд рублей инвестиций на газификацию.

Возможно, причина, по которой обеспечение газом в регионе идет невысокими темпами в том, что приоритет сейчас не на внутреннем газоснабжении, а в экспортном направлении. «Как Владимир Владимирович Путин говорил: нужно развивать политику «Газпрома» на внутренний рынок. Да, пусть это будет не так сверхприбыльно, как тогда, когда мы торговали за рубеж, зато более надежно. Вы спросите у бизнеса, кто хочет занимать газом? А может есть желающие поработать внутри страны, потому что для каждого бизнеса уровни доходов оцениваются по-разному. Кому-то нужны миллиарды в месяц, а для кого-то сотни миллионов – хороший доход», - предположил Павел Гудовский.

В необходимости открытого рынка убежден и Валерий Стенников. «Должна быть сильная конкуренция между участниками проектов с новыми механизмами их взаимодействия. Регионы должны стать полноправными участниками проектов, это первое. Второе, новые подходы должны быть как к самим проектам, так и к их реализации. Необходимы комплексные подходы с социально-коммерческой направленностью и ориентированные на создание комфортных, достойных условий труда и жизни населения, проживающего на территориях освоения недр», - резюмировал он.

Если будет газ доступным – это даст резкий экономический рывок, рабочие места, поступления налогов, считает Гудовский. «В Сибири газ нужен не только для отопления, но и для промышленности. Если с умом все развивать, в долгосрочную перспективу, можно даже через механизмы государственно-частного партнерства, то это улучшит и экономическую и экологическую обстановку», - сказал он.